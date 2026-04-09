ผบ.ตร.ชมเชย ตร.เมืองจันท์ ทำงานเร็ว-ใส่ใจ ตามยึดจยย.คืนเจ้าของภายใน 24 ชม.

ผบ.ตร.ชมเชย ตำรวจสภ.เมืองจันทบุรี ทำงานเร็วใส่ใจ มีหัวใจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ จับกุมคนร้ายและตามยึดรถจักรยานยนต์คืนเจ้าของได้ภายใน 24 ชั่วโมง
วันนี้ (8 เม.ย.) พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตต์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้แสดงความชื่นชมกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองจันทบุรี เร่งช่วยเหลือประชาชนและจับกุมผู้ต้องหาลักทรัพย์ รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่หาเงินส่งตัวเองเรียน และซื้อรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวที่เป็นรถคันแรกของตัวเอง โดยตำรวจสามารถติดตามรถจักรยานยนต์นำส่งคืนผู้เสียหายได้อย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 6 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองจันทบุรี นำโดย พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งระดมกำลังออกสืบสวนและติดตามเบาะแสอย่างใกล้ชิด กระทั่งสืบทราบตัวคนร้ายจึงได้ลงพื้นที่เฝ้าติดตามจนพบผู้ก่อเหตุกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์คันที่โจรกรรมมา จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ แม้ผู้ก่อเหตุจะพยายามขับรถหลบหนี แต่ด้วยความไหวพริบและความมุ่งมั่น เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเจับกุมตัวไว้ได้ จากนั้นได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรม คืนผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อย
พล.ต.ท.ชัยต์พจน กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความรู้สึกอุ่นใจและได้รับการขอบคุณจากผู้เสียหาย รวมทั้งได้รับเสียงชื่นชมจากพี่น้องประชาชน รวมทั้งทางโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก ที่ตำรวจที่เป็นที่พึ่งของประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที และนี่คืออีกหนึ่งความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พร้อมดูแลและปกป้องทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์