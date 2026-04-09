ทลายเครือข่ายลอบนำเข้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ ยึดของกลาง 28 กิโลฯ มูลค่า 20 ล้าน

ปอศ. -ศุลกากร- ป.ป.ส. ร่วมเปิดปฏิบัติการ "Anti Zombies ล่าแก๊งผีพอตเค" รวบขบวนการลักลอบนำเข้าสาร "เอโทมิเดต"กว่า 28 กิโลกรัม มูลค่า 20 ล้านบาท นำมาผสมบุหรี่ไฟฟ้าขายวัยรุ่น-นักเที่ยว ชี้อันตรายถึงชีวิตหากเสพร่วมกับแอลกอฮอล์
วันนี้ (9 เม.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 11.00 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.พ.ต.ท.สถาพร ภู่ระหงษ์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ.ร่วมกับนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร และ นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. แถลงผลการเปิดปฏิบัติการ "Anti Zombies ล่าแก๊งผีพอตเค" สกัดกั้นการนำเข้าสารเอโทมิเดตน้ำหนัก 28 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท หลังสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, อุดรธานี, ร้อยเอ็ด และนครศรีธรรมราช สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง สารเอโทมิเดต (Etomidate) ชนิดผงบรรจุถุงพลาสติก 952 กรัม และที่อายัดจากด่านศุลกากรอีก 28 กิโลกรัม, ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า หัวพอตผสมสารเอโทมิเดต 920 ชิ้น, วัตถุดิบและอุปกรณ์ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาแต่งกลิ่น (กลิ่นผลไม้และขนมหวาน) รวม 17 แกลลอน, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับผสมสารเคมีและ ยาไอซ์ 1.3 กรัม
พ.ต.ท.สถาพร กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้เริ่มจากการประสานข้อมูลกับแหล่งข่าวต่างประเทศ พบกลุ่มคนร้ายลักลอบนำเข้าสารเอโทมิเดตจากประเทศอินเดีย โดยใช้วิธี "สำแดงเท็จ" ว่าเป็นสารผสมสำหรับผลิตเครื่องสำอาง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จากการขยายผลพบว่า ขบวนการนี้ใช้บัญชีม้า ในการทำธุรกรรมทางการเงินและอำพรางชื่อผู้รับพัสดุ โดยว่าจ้างชิปปิ้งให้ดำเนินการนำสินค้าออกจากคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนจะส่งต่อไปยังโรงงานเถื่อนในจังหวัดอุดรธานีเพื่อผสมลงในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จากนั้นจึงกระจายสินค้าไปยังกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง ทั้งในกรุงเทพฯ ภาคอีสาน รวมถึงส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวว่า สารเอโทมิเดตเป็นยาสลบที่ใช้ทางการแพทย์ แต่ถูกนำมาดัดแปลงใช้แทน "เคตามีน" เนื่องจากมีราคาถูกกว่าและหาได้ง่ายในบางประเทศ เช่นอินเดีย โดยราคานำเข้าอยู่ที่ประมาณ 700,000 บาทต่อกิโลกรัม แต่เมื่อนำมาผสมเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถผลิตได้ถึง 3,000 ชิ้น สร้างกำไรมหาศาลจากการขายในราคาสูงถึงชิ้นละ 1,500 - 2,000 บาท
ด้าน นายคณิศร กล่าวว่า สารชนิดนี้ส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้ผู้เสพมีอาการเคลิ้ม เสียการทรงตัว และควบคุมตัวเองไม่ได้ จนถูกเรียกว่า "บุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้" ที่น่ากังวลที่สุดคือหากเสพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ทันที ทั้งนี้ประเทศไทยได้ประกาศให้ "เอโทมิเดต" เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 ตามกฎหมายยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้งหมดในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 (สำแดงเท็จและหลีกเลี่ยงข้อจำกัด) และ ประมวลกฎหมายยาเสพติด (ร่วมกันนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต) พร้อมเร่งขยายผลหาตัวนายทุนและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป