รวบเจ้าของเพจอัญมณีไลฟ์สดหลอกขายเพชรปลอม เสียหายทั่วประเทศรวมกว่า 4 ล้าน

ตำรวจ ปคบ.บุกรวบเจ้าของเพจอัญมณีชื่อดัง มีผู้ติดตามเกือบแสนคน ไลฟ์สดหลอกขายเพชรปลอม พบมีผู้ตกเป็นเหยื่อทั่วประเทศ เสียหายรวมกว่า 4 ล้านบาท
วันนี้ ( 9 เม.ย. ) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. พ.ต.ต.หญิง สมวดี โพธิ์วัฒ สว.กก.1 บก.ปคบ. และ ร.ต.อ.พีระยุทธ มาตา รอง สว.กก.1 บก.ปคบ. นำกำลังจับกุม น.ส.ณิชา (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2028/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย.69 และ หมายจับศาลอาญาที่ 2029/2569 ลงวันที่ 7 เม.ย.69 ข้อหา "ร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความ อันเป็นเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดฯ , ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน" ได้บริเวณลานจอดรถตลาดสินทรัพย์ปทุม ต.บางหลวง อ.เมืองจ.ปทุมธานี
สืบเนื่องจากน.ส.ณิชา ผู้ต้องหาได้เปิดเพจไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าประเภท อัญมณีปลอม โดยอ้างว่าเป็น "เพชรแท้" มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและจูงใจให้ประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อสั่งซื้อสินค้า แต่เมื่อได้รับสินค้าแล้วกลับพบว่าเป็นของปลอม สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4 ล้านบาท จึงรวมตัวเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ก่อนจะรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสามารถจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน น.ส.ณิชา ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่ง กก.1 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.คงกฤช กล่าวว่าคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการหลอกลวงผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมการซื้อขายในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียและการไลฟ์สดเป็นเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า แม้จะมีผู้ติดตามจำนวนมากหรือมีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือเพียงใด ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าสินค้านั้นจะเป็นของแท้หรือมีคุณภาพตามที่กล่าวอ้างเสมอไป ผู้บริโภคจึงควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งก่อนตัดสินใจโอนเงินหรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้ามูลค่าสูง เช่น เครื่องประดับ อัญมณี หรือสินค้าที่อ้างเอกสารรับรองความแท้
ด้าน พ.ต.อ.ไกรวิศท์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจขอฝากเตือนไปยังประชาชนว่า การซื้อสินค้าออนไลน์ควรตรวจสอบผู้ขายให้รอบคอบ ตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า รีวิวจากผู้ซื้อจริง เอกสารรับรอง และเงื่อนไขการซื้อขายให้ชัดเจน หากพบพฤติการณ์ต้องสงสัย หรือเชื่อว่าตนเองตกเป็นผู้เสียหายจากการซื้อขายออนไลน์ สามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หรือประสานข้อมูลมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว หรือโทรสายด่วน บก.ปคบ.1135