"จตุพร" เชื่อ พฤษภาชี้ชะตาไทย น้ำมัน-ปุ๋ยหมดสต๊อก ชาวนาลังเลปลูกข้าว

"ตู่-จตุพร"วิจารณ์ วิกฤตไทยลุกลาม ถาโถมหนักอึ้ง คาดเมษา-พฤษภา ดีเซลแพงทะลุกว่า 60 บ. ซ้ำร้ายน้ำมัน-ปุ๋ยหมดสต๊อกทุกข์ระทมอดอยากระบาดทั่วหย่อมหญ้า ส่วนพ่อค้าน้ำมันหอบกำไรกันเบิกบาน ลั่นขอลดค่ากลั่น 2 บ.ยังฮึดฮัด เชื่อศุภจี เหนื่อยแบกปัญหา
เมื่อ 7 เม.ย. 2569 นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ รายการประเทศไทยต้องมาก่อน ว่า สถานการณ์น้ำมันราคาแพงและปุ๋ยหมดสต๊อกในเดือนเมษายนนี้ จะกระทบกับการเพาะปลูกของเกษตรกรอย่างยิ่ง
ส่วนปัญหาน้ำมันแพงนั้น ตนขอให้กำลังนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน ในการแก้ปัญหาต้องเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งต้องรอพระราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ประชุม ส่วนการประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เกี่ยวกับการขึ้นราคาพลังงานจะประชุมเมื่อไร ตอนไหนก็ได้ ไม่ต้องรอประกาศราชกิจจาฯ แค่การประชุมแสดงถึงการลักลั่นกันแล้ว
อย่างไรก็ตาม ค่าการกลั่นน้ำมันเพิ่มพุ่งขึ้นจาก 2 บาทเป็น 17.50 บาทต่อลิตรในขณะนี้ โดยขึ้นมาถึง 15 บาท แต่ รมว.พลังงานให้ลดลง 2 บาท ส่วนโรงกลั่นบางแห่งมีปฎิกิริยาฮึดฮัดไม่พอใจ ทั้งที่สิ่งนี้เรียกว่า ค่ากำไรเกินควร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญจากการแปรรูปรัฐวิสากิจทำให้เอกชนถือหุ้น 49% มีฤทธิ์เดชขึ้นมาโดยไม่เกรงใจรัฐถือหุ้น 51% เลย
ดังนั้น การจะทำลายโครงสร้างอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่นสิงคโปร์ ค่าขนส่งทิพย์และประกันภัยทิพย์ ย่อมจะยากเย็นเพราะบรรดาโรงกลั่นจะขัดขวาง ดังนั้น เมื่อ กบน. กลายเป็นเครื่องมือให้พ่อค้าขึ้นราคาน้ำมันตามใจต้องการแล้ว ย่อมลากราคาสินค้าอื่นให้ขึ้นราคาตามไปด้วย และทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนหนักไปกันอีก
“ถ้าสถานการณ์เป็นอยู่กันอย่างนี้ การปิดปั๊มน้ำมันตั้งแต่ 4 ทุ่มถึงตีห้าก็ลดแค่การใช้น้ำมันไปจำนวนหนึ่ง แต่ฟังนายเอกนัฎชี้แจง ดูเหมือนน้ำมันมีแค่เดือนเมษายน ส่วนพฤษภายังไม่มีเลย ดังนั้น ไทยยังต้องเผชิญปัญหาอีกหลากหลายจะตามมา”
นายจตุพร กล่าวว่า การคุยกับพ่อค้าน้ำมันมันยิ่งยากเย็น นั่นมาจากกการแปรรูปยกให้เอกชนจึงถือเป็นความผิดพลาดที่สุด เพราะยามปกติคนพวกได้กำไรจากตลาดหุ้น แต่เมื่อเกิดสงครามยังได้ประโยชน์มากกว่า ดังนั้น ผลประกอบการอีก 3 เดือนข้างหน้าจะสบตาคนไทยได้ยากลำบาก และบริษัท ห้างร้าน หลายกิจการอาจมีการปิดตัวลง สิ่งสำคัญ การเพาะปลูกปีนี้ ไทยไม่มีปุ๋ย เพราะปุ๋ยมีใช้ถึงแค่เมษายนเป็นเดือนสุดท้าย
นอกจากนี้ราคาดีเซล มีการคาดกันว่า สงกรานต์นี้จะขึ้นไปทะลุ 60 บาทต่อลิตร และอาจขยับไปถึง 70 บาทในเดือนพฤษภา ดังนั้น การลดค่าการกลั่นต้องลดลงถึง 15 บาทที่เป็นกำไรของพ่อค้าน้ำมัน แต่ขอลดลง 2 บาทยังยาก อีกอย่างในยามสงครามนั้น พ่อค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาเอากำไรจากประชาชนซึ่งเดือดร้อนและซ้ำเติมความทุกข์ยากให้หนักไปอีก
"สถานารณ์ขณะนี้ ชี้ชัดให้เห็นว่า คนบางจำพวกสะกดคำว่าเสียสละให้ชาติบ้านเมืองไม่เป็น และคนพวกโรงกลั่นเป็นพวกหนึ่งจริงๆ นอกจากนี้ปั๊มต่างจังหวัดยังมีน้ำมันไม่ครบถ้วนเลย ยิ่งทับถมความเดือดร้อนกันอีก”
ส่วนกองทุนน้ำมันเตรียมกู้เงิน 1.5 แสนล้านมาอุดหนุนกองทุนฯ และสู้กับราคาน้ำมันนั้น นายจตุพร กล่าวว่า ขอคิดให้ดี เพราะจะเป็นการประเคนให้พ่อค้าน้ำมันมากกว่า ซึ่งความจริงแล้วควรเตรียมการเรื่องอาหารจะดีกว่า เพราะสถานการณ์ข้างหน้ายิ่งทำให้การครองชีพของประชาชนหนักขึ้นไปเรื่อยๆ และอาจรับมือยาก ซึ่งเป็นภาระหนักที่หล่นใส่บ่านางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์
"ยังเชื่อว่าคุณศุภจี จะอยู่ (รมว.พาณิชย์) ได้นานแค่ไหน คาดว่า ไม่กี่วันเธอคงไปก่อน (ลาออก) เพราะการบริหารประเทศ ไม่เหมือนความสำเร็จจากการบริหารองค์กรเอกชน และยิ่งข้าราชการ พ่อค้า ไม่รับผิดชอบกับบ้านเมืองแล้ว ความเหนื่อยหนักจึงอยู่กับคุณศุภจี"
นายจตุพร กล่าวถึงเครื่องบินรบสหรัฐลงจอดสนามบินกระบี่ว่า ไทยต้องแสดงถึงสถานะกับสงครามตะวันออกกลางให้ชัดเจน และสหรัฐไม่ควรลากไทยไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ ดังนั้น กระทรวงต่างประเทศไทยควรเรียกทูตสหรัฐมาชี้แจงและไทยต้องมีมาตรการของประเทศที่เป็นกลางด้วย