รวบรุ่นพี่ลวงน้องมัธยมงาน Open House ถ่ายคลิปลามกในห้องน้ำ โพสต์ขายกลุ่มลับ

ตำรวจปคม.จับรุ่นพี่ฉวยโอกาสงาน Open House มหาวิทยาลัย ลวงน้องมัธยมถ่ายคลิปลามกในห้องน้ำห้างดัง ก่อนนำไปโพสต์ขายกลุ่มลับ
วันนี้ (8 เม.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. และ พ.ต.ต.ชัยกฤต ทิพย์วงศา สว.กก.1 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายศุภสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญา ที่ 1405/2569 ลงวันที่ 10 มี.ค.69 ข้อหา "ค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิต หรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกเด็ก โดยได้กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี,ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น,เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการ แสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้า หรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร,พรากผู้เยาว์อายุยังไม่เกินสิบแปดปีฯ ,พาบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจาร ,กระทำการ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ,นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ และเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่อผู้อื่นโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์มีลักษณะอันลามก" ได้ภายใน ซ.วัดวังหิน 16 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ตำรวจ กก.1 บก.ปคม. สืบสวนพบเบาะแสผู้ใช้แอปพลิเคชันเอ็กซ์ (X) ชื่อบัญชี “Unvalibleuser” มีผู้ติดตามกว่า 32,000 คน ลงเนื้อหาเกี่ยวกับภาพลามกอนาจารที่เห็นอวัยวะเพศชายและการร่วมเพศ ของชายรักชาย หากสนใจดูคลิปภาพลามกหรือคลิปร่วมเพศสัมพันธ์แบบเวอร์ชันเต็มจะเรียกเก็บค่าสมาชิก 599 บาท เพื่อเข้ากลุ่มลับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับแฝงตัวเพื่อเข้ากลุ่มคลิปลามกอนาจารเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิด ขณะที่เจ้าของแอปฯ ได้ส่งลิงก์ เข้ากลุ่มเทเลแกรม ชื่อ “ Exclusive Acc lock ” เป็นภาพลามกอนาจารที่เห็นอวัยวะเพศชายและการร่วมเพศของชายรักชายในลักษณะเป็นกลุ่ม 2-3 คน มากกว่า 100 คลิป นอกจากนี้ยังตรวจพบคลิปลามกอนาจารเด็กชายอายุเพียง 15 ปี ที่ผู้ต้องหาเป็นคนถ่ายและนำมาเผยแพร่และแสวงหาผลประโยชน์
จากนั้น ตำรวจ กก.1 บก.ปคม. ได้ช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ให้ข้อมูลว่า พบกับนายศุภสิทธิ์ ครั้งแรก ที่งาน Open House มหาวิทยาลัยชื่อดัง เมื่อปลายปี 2567 ก่อนถูกชักชวนให้ไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าย่านใจกลางกรุงเทพฯ ชวนคุยเรื่องทั่วไป จากนั้นพูดถึงเรื่องรสนิยมทางเพศ จนกระทั่งพาเข้าไปห้องน้ำห้างบังคับให้ถอดกางเกงออก จากนั้นนายศุภสิทธิ์ ได้ใช้โทรศัพท์มือถือเปิดกล้องบันทึกวิดีโอขณะผู้เสียหายสำเร็จความใคร่ เห็นภาพใบหน้าของผู้เสียหายอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยเหลือแจ้งว่า คลิปที่ถูกถ่าย ได้ถูกผู้ต้องหานำไปเผยแพร่ในช่องทางสื่อออนไลน์และเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกมาตั้งแต่ปลายปี 2568 พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับ กระทั่งตามจับกุมตัวได้ดังดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือพบคลิปวิดีโอจำนวนมากที่ผู้ต้องหาเป็นคนถ่ายเองตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำสาธารณะ ,สวนริมถนน ,ริมทะเล และสถานที่อื่น ๆ เป็นคลิปวิดีโอในลักษณะลามกอนาจารที่ ก่อนนำตัวส่ง กก.1 บก.ปคม. ดำเนินคดีต่อไป