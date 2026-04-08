ป.บุกรวบสมุน "กำนันนก" หนีคดีพัวพันฮั้วประมูลโครงการรัฐ

กองปราบตามรวบลูกน้อง "กำนันนก" หนีคดีพัวพันฮั้วประมูลโครงการรัฐในพื้นที่นครปฐม เจ้าตัวปฏิเสธลั่นถูกแอบอ้างชื่อ
วันนี้ (8 เม.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. และ พ.ต.ต.อดิศร อินทิยศ สว.กก.2 บก.ป. นำกำลังจับกุมนายชูชาติ (สงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ จ.105/2568 ข้อหา “ตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” ได้บริเวณอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องจากกรณีคดีสะเทือนขวัญเมื่อเดือนกันยายน 2566 ที่ นายประวีณ หรือ “กำนันนก” สั่งการให้ลูกน้องก่อเหตุยิง พ.ต.ต.ศิวกร หรือ “สารวัตรศิว” เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เสียชีวิตภายในงานเลี้ยงที่บ้านพักในพื้นที่ จ.นครปฐม ต่อมาศาลจะมีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตกำนันนก ในคดีจ้างวานฆ่า เมื่อเดือนมกราคม 2568
ภายหลังเกิดเหตุ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายของกำนันนกอย่างต่อเนื่อง กระทั่งพบพฤติการณ์ทุจริตฮั้วประมูล (e-bidding) โครงการก่อสร้างของรัฐหลายโครงการในพื้นที่ จ.นครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง จึงมีการดำเนินคดีกับกลุ่มบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีพฤติการณ์ตระเวนซื้อซองประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เครือข่าย
ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายชูชาติ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว และมีหมายจับติดตัวของศาลคดีทุจริต จะเดินทางมาที่อู่ซ่อมรถในพื้นที่ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี จึงวางแผนเข้าเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเชื่อว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อของตนไปใช้ในการกระทำผิด จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป