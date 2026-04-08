"บิ๊กเต่า"ยัน ! หลักฐานมัดแน่น "โจ๊ก-สมุน"ติดสินบนทองคำ ป.ป.ช. หลังส่งอัยการฟัน

รอง ผบช.ก.เผยสำนวน "บิ๊กโจ๊ก- พวก" สินบนทองคำ 246 บาท ล้มคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาใน ป.ป.ช. ส่งอัยการเรียบร้อย มั่นใจหลักฐานมัดตัวแน่น
วันนี้ (8 เม.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงกรณีที่พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป. นำสำนวนการสอบสวน พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รองผบ.ตร. และพวกในคดีสินบนทองคำ 246 บาทให้ ป.ป.ช.แลกล้มคดี ส่งมอบให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่า หลังจากที่มีการส่งสำนวนคดีดังกล่าวให้อัยการแล้วนั้น โดยตำรวจดำเนินการในส่วนของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และ พรรคพวกรวมเป็น 5 ราย ซึ่งทางอัยการมีคำสั่งฟ้อง 3 ราย ไม่ฟ้อง 1 ราย ซึ่งในส่วนของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ อยู่ในการพิจารณาสั่งฟ้องในวันที่ 12 พฤษภาคม นี้
ส่วนของ นายเอกวิทย์ หนึ่งในกรรมการ ป.ป.ช. ทางศาลฎีกาได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมา โดยได้มีการขอสำเนาทางคดีบางส่วนที่เป็นหลักฐานที่ชั้นไต่สวนเรียบร้อยแล้ว โดยถูกแจ้งข้อหา สนับสนุนเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน ฯลฯ โดยขั้นตอนหลังจากส่งสำนวนแล้วก็อัยการคงจะมีการเร่งทำสำนวนสอบสวนต่อไป เพราะเรื่องจะต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วัน ตั้งเเต่มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวน หากไม่จบก็สามารถต่อได้อีก 30 วัน อยู่ในกรอบ 120 วัน ตนเชื่อว่าคงจะไม่ช้า ส่วนของตัวพ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย เองตอนนี้เป็นผู้กล่าวหา ซึ่งตำรวจก็ได้นำหลักฐานที่ พ.ต.อ.ภาคภูมิ นำมาทั้งหมดหลักฐานส่งให้อัยการเรียบร้อยหมดแล้วเช่นกัน
เมื่อถามว่าการที่ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ได้มีการปรากฏตัวที่สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด และมีการยื่นหนังสือโต้แย้งว่าสำนวนดังกล่าวว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายนั้นมองว่าอย่างไร พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายของเขา โดยเราไม่กังวลในเรื่องของการคัดค้านเพราะเรามั่นใจในพยานหลักฐานของสำนวนว่าจะเอาผิดได้แน่นอน