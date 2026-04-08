"แน็ก ชาลี" สุดทน! บุกร้อง "บิ๊กเต่า" ช่วยตามปืนโบราณ 65 กระบอกคืน ตั้งปมคนร้ายสนิทสีกากี

"แน็ก ชาลี" บุกร้อง "บิ๊กเต่า" ช่วยตามปืนโบราณ 65 กระบอกประเมินค่าไม่ได้ ถูกโจรกรรมถึงบ้านพัก พ้อผ่านไปเกือบปีคดีกลับเงียบหาย ตั้งปมสงสัยคนร้ายอาจสนิทสีกากี
วันนี้ ( 8 เม.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายชาลี ไตรรัตน์ หรือ "แน็ก ชาลี" นักแสดงชื่อดัง เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.เพื่อยื่นหลักฐานติดตามความคืบหน้าคดีถูกโจรกรรมทรัพย์สินมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ประกอบด้วย ปืนโบราณมีทะเบียน 65 กระบอก เครื่องดนตรี เงินสด และทองคำรูปพรรณ ซึ่งหายไปจากบ้านพักตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568
นายชาลี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้แจ้งความไว้ที่ สน.โชคชัย แต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้าจนเกือบครบ 1 ปี ตนถูกสังคมมองว่าสร้างกระแสเป็น "เด็กเลี้ยงแกะ" ทั้งที่พยายามชี้เป้าและตามสืบด้วยตนเองมาตลอด เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นคนที่ตนเคยเลี้ยงดู น่าจะมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงทำให้ดึงเรื่องจนล่าช้า
"ผมเสียดายปืนโบราณทั้ง 65 กระบอกมาก ทุกกระบอกมีทะเบียนถูกต้อง ผมสะสมด้วยความรักและดูแลอย่างดี หากตำรวจเร่งดำเนินการตั้งแต่แรกคงได้ของกลางกลับมาในสภาพสมบูรณ์ ทรัพย์สินอื่นหายไม่เป็นไร แต่ปืนเหล่านี้มีคุณค่าทางใจประเมินค่าไม่ได้ ใครที่รับซื้อไปต้องถูกดำเนินคดีฐานรับของโจร เพราะถือเป็นปืนผิดมือและผ่านมาไม่มีผู้ใหญ่คนไหนยื่นมือมาช่วย แต่พอเรื่องเริ่มเป็นกระแสกลับมีคนติดต่อเข้ามา ซึ่งผมปฏิเสธที่จะพูดคุยเพราะต้องการให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายอย่างถึงที่สุด"แน็ก ชาลีกล่าว
ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า เบื้องต้นได้ประสานข้อมูลกับ ผกก.สน.โชคชัย และชุดสืบสวน บก.น.4 แล้ว ทราบว่าผู้ต้องหา 3 ราย คือ นายอ้น, นายตี๋ และนายอาร์ต ยังคงให้การภาคเสธ โดยพนักงานสอบสวนเตรียมส่งฟ้องในวันที่ 25 เมษายนนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เสียหายยังมีความกังวล ตนจึงสั่งการให้ตำรวจกองปราบปราม ลงพื้นที่สนับสนุนการสืบสวนเพื่อเร่งติดตามของกลางกลับคืนมา