ตร.ยันพยานหลักฐานแน่น หลัง อสส.สั่งฟ้อง “สส.กฤต” คดีฟอกเงิน-พนันออนไลน์

โฆษก ตร. เผย อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง “ชนนพัฒฐ์” กับพวก คดีฟอกเงิน–พนันออนไลน์ หลังพิจารณาสำนวนครบทุกชั้น ย้ำชัดพยานหลักฐานแน่น ผ่านกระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอน จนมีคำสั่งเด็ดขาดดำเนินคดี
วันนี้ (8 เม.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีอัยการสูงสุด ชี้ขาดสั่งฟ้องนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม กับพวกในสำนวนคดี สภ.เมืองสงขลา และ สภ.หาดใหญ่ คดีฟอกเงิน และคดีจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ ว่า ในคดีนี้ตามที่ตกเป็นข่าวที่ทางอัยการสูงสุดมีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมตามความเห็นแย้งของตำรวจภูธรภาค 9 และได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเด็ดขาดสั่งฟ้องทั้งคดีฟอกเงินของ สภ.เมืองสงขลา และคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ที่ สภ.หาดใหญ่
“ถือว่าข้อเท็จจริงพยานหลักฐานตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ยืนยันมาตลอดถึงพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง ในที่สุดข้อเท็จจริงได้ผ่านการพิสูจน์ตามกระบวนการ ในคดีนี้ถือว่าผ่านการตรวจสอบรายชั้น ไม่ว่าจะเป็นชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ ทั้งที่ตำรวจภูธรภาค 9 ทำความเห็นแย้ง จนกระทั่งมาถึงอัยการสูงสุดที่พิจารณาและมีคำสั่งในคดีนี้ ทำให้เห็นว่าในที่สุดข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมก็ทำหน้าที่ไปตามกระบวนการตามพยานหลักฐานอย่างถูกต้อง” โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าว