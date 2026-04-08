ผบ.ตร.มอบบ้านใหม่ช่วยครอบครัว "ด.ญ.กนกนุช" เหยื่อดินโคลนถล่มสตูล สนองพระมหากรุณาธิคุณกรมสมเด็จพระเทพฯ

พระเมตตาล้นพ้น “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงห่วงใยครอบครัวนักเรียน รร.ตชด. ดินถล่มทับบ้านพัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมสนองพระราชดำริ สร้างบ้านใหม่ ผบ.ตร.ส่งมอบเป็นขวัญกำลังใจครอบครัว
วันนี้ (8 เม.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานในพิธีส่ง-มอบบ้าน แก่ครอบครัวของ ด.ญ.กนกนช ชุมช่วย อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ซึ่งได้รับความเสียหายพังถล่มจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 และเป็นเหตุให้ ด.ญ.กนกนุช เสียชีวิต โดยมี นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า จากเหตุอุทกภัยภาคใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เป็นเหตุทำให้เกิดดินโคลนถล่มทับบ้านพักของ ซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นทำให้ครอบครัวสูญเสียขวัญและกำลังใจ ความทราบถึง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยพระเมตตา จึงมีพระราชดำริพระราชทานความช่วยเหลือผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้ร่วมกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ พิจารณาจัดหาสถานที่ปลูกบ้านใหม่ที่ปลอดภัยให้แก่ครอบครัว ด.ญ. กนกนุช ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงเมตตาและห่วงใยนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ทั้งนี้ ในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นำกำลังตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ชุดช่างสนามจาก กก.ตชด.ที่ 43 และกองร้อย ตชด.ที่ 434, 437 ร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ที่แข็งแรง ปลอดภัย และส่งมอบให้แก่ครอบครัวของ ด.ญ. กนกนุช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป ถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจ แสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์