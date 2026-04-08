ผบ.ตร.สั่งเอาผิดเด็ดขาด "พ.ต.ท" เรียกเงินค่าน้ำมัน หลังเหยื่อโผล่ร้องเพิ่มเป็น 4 เคส

โฆษก ตร. เผยคืบหน้าปมร้อง “พ.ต.ท.” สภ.ม่วงสามสิบ เรียกค่าน้ำมัน พบพฤติการณ์เข้าข่าย 4 เคส สั่งย้ายช่วยราชการด่วน พร้อมเร่งตามผู้เสียหายให้ข้อมูลยืนยันข้อเท็จจริง ย้ำชัดเป็นการทำผิดกฎหมาย-ระเบียบ ผบ.ตร. สั่งดำเนินการเด็ดขาด ไม่มีปกป้อง พร้อมกำชับห้ามนำรถราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เด็ดขาด
วันนี้ (8 เม.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานสอบสวนของ สภ.ม่วงสามสิบ มีผู้มาร้องเรียนว่ามีการขอค่าน้ำมัน ว่า ล่าสุดได้รับรายงานจากผู้บังคับการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้ที่มาร้องเรียนว่านายตำรวจยศ “พ.ต.ท.” คนดังกล่าว มีพฤติการณ์ลักษณะคล้ายกันจำนวนหลายครั้ง เบื้องต้นมีอยู่ 4 เคส ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้เสียหายหรือผู้ร้องเรียนมาพบกับคณะสืบสวนของตำรวจภูธรอุบลราชธานี แต่อย่างไรก็ตาม นายตำรวจคนดังกล่าว ถูกสั่งให้มาประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการ สภ.เมืองอุบลราชธานี โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม เพื่อความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับ 4 เคสนี้มีลักษณะคล้ายๆกัน แล้วแต่ว่าจะใช้คำพูด แต่ลักษณะของการที่อยากจะขอเงินจากผู้ร้องตามที่ปรากฏเป็นข่าว เกี่ยวกับการทำงานของตนเอง ซึ่ง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ย้ำชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวนั้นทำไม่ได้ การทำงานในการสืบสวนสอบสวน ปราบปราม อำนวยความยุติธรรม เป็นหน้าที่ของตำรวจ เรามีเงินเดือน มีเบี้ยเลี้ยงอยู่แล้ว การที่ท่านไปเรียกร้องขอเงินจากพี่น้องประชาชน เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ ไม่ถูกต้อง และผิดกฎหมาย
“เจ้าหน้าที่ตำรวจมีน้ำมันอยู่แล้ว เรื่องนี้ผู้กระทำผิด เป็นการทำผิดกฏหมายและระเบียบ เป็นเรื่องปัจเจกบุคคล เป็นเรื่องส่วนตัวของคนๆนั้น ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากพบการกระทำดังกล่าว ท่าน ผบ.ตร.ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด และได้สั่งการและมอบนโยบายให้กับผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับชั้น ว่าต้องใช้วิจารณญาณในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิด ไม่มีการที่จะปกป้อง”
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ขณะนี้มีการเพิ่มปริมาณในส่วนของน้ำมัน สืบเนื่องจากสถานการณ์ เหตุการณ์ตะวันออกกลางวิกฤติน้ำมันแพง ท่าน ผบ.ตร.เข้าใจถึงปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้สั่งการให้ รอง ผบ.ตร.ที่รับผิดชอบในด้านนี้ ดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากฝากอะไรไปถึงตำรวจที่นำรถราชการไปใช้นอกเหนือจากการปฎิบัติหน้าที่ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า การนำรถราชการไปใช้นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้อยู่แล้ว ฝากถึงผู้บังคับบัญชาว่าการปฎิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายโดยเคร่งครัด