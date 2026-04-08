ตะครุบหนุ่มพระสมุทรเจดีย์พกไอซ์-ยาบ้า ทำลับๆ ล่อๆ หน้าโรงแรมดังกลางกรุง

วันที่ 8 เม.ย.พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สน.บางรัก พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนพรหม ธนอาภากร รอง ผกก.สส.สน.บางรัก พ.ต.ท.อนันต์ จันทร์ศรี และ พ.ต.ท.พิมาล ไพรวิจารณ์
สว.สส.สน.บางรัก นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจับกุม นายพิชิต มั่งนาค อายุ 49 ปี ชาวอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 124 เม็ด ยาไอซ์ 3.31 กรัม และ อุปกรณ์หลอดแก้วใช้สำหรับจุดสูบ จำนวน 1 อัน โดยจับกุมตัวได้บริเวณลานจอดรถ หน้าทางเข้าโรงแรมเรดเพลนเน็ต แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.บางรัก พบนายพิชิต ผู้ต้องหาปรากฏกายอยู่บริเวณหน้าลานจอดรถโรงแรมดังกล่าวในสภาพมีพิรุธ จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นพบของกลางทั้งหมด ซุกซ่อนอยู่ตามร่างกายสอบถามยอมรับ ซื้อยาเสพติดเสพจากพรรคพวกมาเก็บไว้เสพเอง จึงนำตัวเข้าทำการตรวจปัสสาวะผลปรากฏเป็นบวก เบื้องต้นจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางรัก ดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1(เมทแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์และยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย.
