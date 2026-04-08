รวบสมาชิกแก๊งหลอกให้รัก ปลอมเป็นหมอเกษียน ตุ๋นปลัด อบต.สาว สูญเงินกว่า 4 ล้าน

CIB ดักรวบสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์ ปลอมเป็นหมอเกษียน หลอกปลัด อบต.สาว ให้หลงรัก ก่อนชวนลงทุนออนไลน์ สูญเงินกว่า 4 ล้านบาท
วันนี้ ( 8 เม.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.รัชภูมิ กุสุมาลย์ รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.แมน แม่นแย้ม รอง ผบก.ทล. พ.ต.อ.ชัยฏิภูมิ อำนวยชัย ผกก.5 บก.ปพ. พ.ต.ท.ภาณุมาศ แสงบัวขาว รอง ผกก.5 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายจักรพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดศรีสะเกษ ข้อหา “เป็นผู้สนันสนุนการกระทำผิดของผู้อื่นฐานร่วมกันฉ้อโกงผู้อื่น, เป็นผู้สนับสนุนโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนฯ” ได้บริเวณลานจอดรถสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2567 ได้มีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “นายพิชิต กังวลกิจ” แชตพูดคุยตีสนิทกับปลัด อบต.สาวแห่งหนึ่ง อายุ 48 ปี โดยอ้างตัวว่าเป็นหมอเกษียณอายุที่มีธุรกิจจำนวนมาก จากนั้นได้วิดีโอคอลในทำนองชู้สาวจนผู้เสียหายหลงเชื่อ และตกลงคบหาเหมือนเป็นคู่รักกัน ก่อนเริ่มชักชวนให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่อ้างว่าเป็น "เพจการกุศล" ผ่านเว็บไซต์ https://tikthaix.com โดยในช่วงแรกได้เงินคืนพร้อมกำไรจริงจึงลงทุนเพิ่มโดยโอนเงินไปยังบัญชีม้าต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง ยอดรวม 4,173,642 บาท
จากนั้นผู้เสียหายพยายามจะถอนเงินในแพลตฟอร์มที่คนร้ายปลอมขึ้นมา โดย แสดงเงินทุนบวกกำไรรวม 28,419,215 บาทออกมา แต่คนร้ายกลับบ่ายเบี่ยงอ้างต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเลขบัญชี ค่าธรรมเนียมการกดรับโบนัส และ ภาษี รวมเป็นเงินอีกกว่า 1.9 ล้านบาท แม้ผู้เสียหายจะโอนเงินเพิ่มไปอีก 500,000 บาทเพื่อหวังจะถอนเงินเดิมออกมา ก็ก็ไม่สามารถทำได้และไม่สามารถติดต่อใครได้อีกเลย จึงเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยทับทันจ.ศรีษะเกษจนศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการไว้ กระทั่งกระทั่งสืบทราบว่า นายจักรพงศ์ ผู้ต้องหารายนี้เดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยใช้รถโดยสารสาธารณะ จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง แต่ตนเองถูกหลอกให้ไปทำงานที่ฝั่งประเทศลาว จนถูกออกหมายจับในครั้งนี้ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยทับทัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป