ตร.โรงพักบางนา รวบโจ๋ วัย 14 ปี พกปืนปากกา แบบลูกโม่ ซุกซ่อนในกระเป๋ากางเกง

ตร.โรงพักบางนา รวบโจ๋ วัย 14 ปี พกปืนปากกา แบบลูกโม่ 1กระบอก ซุกซ่อนในกระเป๋ากางเกง ที่ซอยชุมชนกลางนา ย่านบางนาใต้ จึงดำเนินคดีข้อหา มีและพกพาอาวุธปืน โดยผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2569 เวลา 01.10 น.
ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.สุรพงษ์ สุขแย้ม ผกก.สน.บางนา พ.ต.ท.กฤศณัฐฎ์ งามแสง รองผกก.ป.สน.บางนา สั่งการให้ พ.ต.ท.มิตรพลี แสงสีนิล สวป.สน.บางนา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม สน.บางนา จับกุมวัยรุ่นชายอายุ 14 ปี พร้อมของกลาง อาวุธปืนไทยประดิษฐ์( ปืนปากกา) แบบลูกโม่ สีทองเงิน จำนวน 1 กระบอก ที่บริเวณ กลางซอย ชุมชนกลางนา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม.
ซึ่งวัยรุ่นชายได้ซุกซ่อนอาวุธปืนไว้ บริเวณกระเป๋ากางเกงด้านขวา จำนวน 1 กระบอก จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางนา จึงแจ้งสิทธิให้ทราบตามกฎหมายและประสานผู้ปกครอง ก่อนควบคุมตัว ส่งร้อยเวร สน.บางนา ดำเนินคดีในข้อหา“ มีอาวุธปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต