รวบ "เบสท์ เทคมีเอาท์"รับฝากขายบิ๊กไบค์แล้วเชิดเงิน 10 ล้านหนี ดารา-นางแบบโดนด้วย

ปอศ.ตามรวบเจ้าของร้านบิ๊กไบค์แสบเปิดร้านรับฝากขายรถ แล้วเชิดเงินหนี เผยเคยออกรายการเทคมีเอาท์ พบดารา-นางแบบต่างตกเป็นเหยื่อ ยอดเสียหายกว่าสิบล้าน
วันนี้ ( 8 เม.ย. ) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส่ รรท. ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ต.ภัทราวุทธ ดำราษฎร์ สว.กก.6 บก.ป.ปรก.กก.3 บก.ปอศ., นำกำลังจับกุม นายวิษณุ หรือเบสท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ตามหมายจับศาลอาญาตลิ่งชัน ที่ 138/2564 ลงวันที่ 20 เม.ย.64 ข้อหา “ยักยอก” และหมายจับศาลแขวงธนบุรี ที่ 367/2565 ลงวันที่ 4 ก.ค.65 ข้อหา“ยักยอกและฉ้อโกง” ได้บริเวณริมถนนหน้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น อบต.หนองปรือ (ศรีวราน้อย) ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจากผู้ต้องหาเปิดร้านรับฝากขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ย่านวงเวียนใหญ่ ภายหลังจากที่ได้รับเชิญไปออกรายการเทคมีเอาท์ ก็อาศัยชื่อเสียงในวงการรถบิ๊กไบค์ของตน จึงมีผู้สนใจและหลงเชื่อนำรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มาฝากให้ผู้ต้องหาขายเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อขายรถได้แล้ว กลับไม่ได้นำเงินส่งมอบให้กับเจ้าของรถ เบื้องต้นพบว่ามีผู้หลงเชื่อจำนวน 10 ราย รวมถึงดารานักแสดง และนางแบบชื่อดัง ความเสียหายรวมมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปทำงานเป็นผู้จัดการร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางยี่ขัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป