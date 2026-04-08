สั่งพักงาน! พนักงานขับรถไฟฟ้าสาว สายสีแดง กรีดร้องขณะปฏิบัติหน้าที่ จนผู้โดยสารต้องไปเคาะห้องคนขับเสียงร้องจึงสงบ

สั่งพักงาน! พนักงานขับรถไฟฟ้าสาว สายสีแดง"รังสิต-ดอนเมือง" กรีดร้องขณะปฏิบัติหน้าที่ จนผู้โดยสารต้องไปเคาะห้องคนขับเสียงร้องจึงสงบ คาดมีปัญหาส่วนตัวหรือความเครียดสะสม
วันนี้ ( 8 เม.ย.) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 21.00 .น กรมการขนส่งทางรางได้รับทราบจากสื่อสังคมออนไลน์ (ผู้ใช้งาน Tiktok) ในช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. มีผู้โดยสารนั่งรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ระหว่างสถานีรังสิต – ดอนเมือง ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องจากห้องคนขับ จนกระทั่งมีผู้โดยสารทนไม่ไหวพยายามเคาะประตูห้องคนขับ เสียงดังกล่าวจึงหายไป โดยภายหลังจากได้รับทราบ กรมการขนส่งทางรางไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ประสานผู้บริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงในทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟฟ้าหญิงกรีดร้องขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแจ้งระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว จนกว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พนักงานขับรถไฟฟ้าหญิงปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 7 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 15.00 น. ซึ่งขบวนรถที่เกิดเหตุดังกล่าว เป็นการปฏิบัติหน้าที่เที่ยววิ่งสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน โดยขบวนรถออกจากสถานีรังสิตเวลา 14.30 น. มุ่งหน้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เมื่อขบวนรถออกจากสถานีรังสิตได้มีพนักงานขับรถไฟฟ้าหญิงกรีดร้องเป็นระยะ จนถึงช่วงสถานีดอนเมือง ซึ่งคาดว่าพนักงานขับรถไฟฟ้าคนดังกล่าวมีปัญหาส่วนตัว ประกอบกับมีความเครียดสะสมจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นเหตุให้แสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมา อย่างไรก็ตาม พนักงานหญิงคนดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงสถานีปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์
จากการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ. .... พบว่า พนักงานขับรถไฟฟ้า ของ รฟฟท. ไม่ได้มีการตรวจประเมินภาวะสุขภาพจิตก่อนเข้ารับการทำงานในตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ในขั้นตอนก่อนขับรถ ทางบริษัท รฟฟท. ได้มีการตรวจความพร้อมของพนักงานทุกรายรวมถึงพนักงานรายดังกล่าวก่อนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยแล้ว
อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. 2568 มาตรา 99 กำหนดไว้ว่า “เมื่อปรากฏว่าผู้ประจำหน้าที่คนใดหย่อนคุณสมบัติตามมาตรา 96 (4) เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย หรือความรู้หรือความสามารถ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้อธิบดีทราบโดยเร็ว หากอธิบดีเห็นว่ามีเหตุดังกล่าว ให้มีอำนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสั่งให้ผู้ประจำหน้าที่นั้นเข้ารับการทดสอบโดยการตรวจทางการแพทย์ หรือเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางทฤษฎีหรือทางปฏิบัติ ในระหว่างเวลาดังกล่าว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดผู้ประจำหน้าที่ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว ในกรณีเป็นเรื่องทางสุขภาพร่างกาย ห้ามมิให้ผู้ประจำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจกระทำให้เสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ หากผลการตรวจสุขภาพระบุว่าผู้ประจำหน้าที่นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ประจำอยู่ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนผู้ประจำหน้าที่อื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่นั้นต่อไปโดยเร็ว”
ทั้งนี้ นายพิเชฐ ได้กล่าวปิดท้ายว่า เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจำหน้าที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลอื่นในการใช้บริการระบบขนส่งทางราง จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางทบทวนการออกใบอนุญาตขับรถไฟฟ้าสำหรับพนักงานรายดังกล่าว และได้มีหนังสือถึง รฟฟท. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำชับในเรื่องการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถไฟฟ้า ทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมรายงานผลให้ ขร. ทราบต่อไป