ปปป.นำสำนวนคดี "บิ๊กโจ๊ก-สมุน" ติดสินบนทองคำ ป.ป.ช. ส่งให้อัยการพิจารณา

ตำรวจ ปปป.หอบสำนวนคดี"บิ๊กโจ๊ก" พร้อมพวกติดสินบนทองคำ 246 บาทให้ ป.ป.ช.ช่วยล้มคดีส่งอัยการพิจารณาดำเนินการ
วันนี้ (8 เม.ย.)ที่ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เมื่อเวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ภานุมาศ แสงส่ง ผกก.1 บก.ปปป. พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป. นำสำนวนการสอบสวน พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือ "บิ๊กโจ๊ก" พร้อมกับพวกที่เกี่ยวพันในคดีสินบนทองคำ 246 บาท ส่งมอบให้กับสำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาตามขั้นตอนกฎหมาย โดยสำนวนรวมทั้งหมด 45 แฟ้ม บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ 23 กล่อง
สำหรับคดีดังกล่าว สืบเนื่องจากมีการตรวจสอบพบพฤติการณ์ของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และ พวก มีการนำทองคำน้ำหนักรวมกว่า 246 บาท ไปมอบให้แก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ช. เพื่อหวังผลในการช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ในทางคดี ซึ่งทางพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องจนมีความเห็นควรสั่งฟ้อง และนำสำนวนมาส่งมอบให้อัยการพิจารณาในวันนี้
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ ทางอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต จะดำเนินการตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจพิจารณาสำนวนโดยละเอียด ว่าพยานหลักฐานมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะสั่งฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหรือไม่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจระดับสูงและวงเงินสินบนที่มีมูลค่ามหาศาล