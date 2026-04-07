“รุทธพล” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม หลังรับตำแหน่ง รมว.ยธ. สมัยสอง

MGR Online - พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าปฏิบัติงานกระทรวงยุติธรรมวันแรก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม
วันนี้ (7 เม.ย.) เวลา 09.09 น. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม พระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี ศาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ศาลตายาย พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ และรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) รวมถึงทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10) เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
โดยมี นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม , นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในกำกับกระทรวงยุติธรรม บุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในวาระที่ 2 ของการดำรงตำแหน่งฯ ได้มีผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดี โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้นำคณะ ทั้งนี้ จะมีการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ให้สอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อนำมาถ่ายทอดและบูรณาการสู่การปฏิบัติในภารกิจที่เกี่ยวข้องของกระทรวงยุติธรรมให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการของรัฐบาลต่อไป