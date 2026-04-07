“รุทธพล” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม หลังรับตำแหน่ง รมว.ยธ. สมัยสอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าปฏิบัติงาน​กระทรวง​ยุติธรรม​วันแรก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ (7 เม.ย.) เวลา 09.09 น. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม พระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี ศาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ศาลตายาย พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ และรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) รวมถึงทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10) เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

โดยมี นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม , นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของหน่วยงาน​ในสังกัด​กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในกำกับกระทรวงยุติธรรม บุคลากร​ และเจ้าหน้าที่​ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในโอกาส​เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ยุติธรรม​ ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนน​แจ้งวัฒนะ​ กรุงเทพ​มหานคร​

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในวาระที่ 2 ของการดำรงตำแหน่งฯ ได้มีผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมแสดงความยินดี โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้นำคณะ ทั้งนี้ จะมีการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ให้สอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อนำมาถ่ายทอดและบูรณาการสู่การปฏิบัติในภารกิจที่เกี่ยวข้องของกระทรวงยุติธรรมให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการของรัฐบาลต่อไป




