ตร.รับตัว “หนูเฉิน” พ่อค้ายารายใหญ่ 66 หมายจับ จัดฉากตายทิพย์ตบตาเจ้าหน้าที่

ตำรวจเข้ารับตัว “หนูเฉิน” พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ หนีคดี 66 หมายจับ จัดฉากแกล้งตายตบตาเจ้าหน้าที่ กระทั่งมาถูกทางการเกาหลีควบคุมตัวไว้ได้
วันนี้ (7 เม.ย.) พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงาน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมารับตัวพร้อมซักถามนายฐปนันท์ หรือ หนูเฉิน อายุ 43 ปี ชื่อเดิมนายอธิฐาน ชาวอ.พุนพิจน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางการประเทศเกาหลีใต้ สืบเนื่องจากหน่วยข่าวกรองหลายหน่วย รายงานตรงกันว่า นายฐปนันท์ ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่
โดยมีคดียาเสพติดหลายคดีที่จับกุมได้ช่วงปี พ.ศ.2552 ถึงปัจจุบัน การสืบสวนชี้ชัดว่าหลายคดีที่นายฐปนันท์ เป็นเจ้าของยาเสพติด หรือสั่งการนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศ เคยเป็นหนึ่งในรายชื่อลำดับต้นของบัญชีประกาศสืบจับ ปี 2567 ที่มีเงินรางวัลนำจับสูงถึง 1 ล้านบาท และปัจจุบันเป็น 1 ใน 5 ผู้ต้องหาสำคัญที่ถูกกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 เสนอบรรจุในรายชื่อหมายจับของ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
สำหรับนายฐปนันท์ มีหมายจับในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด และฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด 66 หมายจับ ทั้งคดียาเสพติดล็อตใหญ่และการฟอกเงินผ่านเครือข่ายร้านทอง เป็นที่ต้องการตัวของหลายหน่วยงาน ทั้งนี้จากฐานข้อมูลเดิมของสำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) นายฐปนันท์ มีเชื้อชาติเมียนมา ต่อมาได้สัญชาติไทย ใช้ชื่อใหม่หลายชื่อ และก่อนหน้านั้นจะมีการสร้างข่าวว่าถูกฆาตกรรม ศพถูกทิ้ง ในลำน้ำเมย แต่หน่วยงานความมั่นคง มั่นใจมาตลอดว่า เขายังมีชีวิตอยู่ และยังคงสั่งการขนยาเสพติดเข้าไทย แต่ได้หลบหนีการจับกุมคดียาเสพติดจากไทยไปยังเมียนมา เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว และล่าสุดถูกทางการเกาหลีใต้ควบคุมตัว
อย่างไรก็ตามนายฐปนันท์ ปัจจุบันอายุ 42 ปี เกี่ยวพันกับคดีขนไอซ์ 1.5 ตัน ซุกซ่อนในรถพ่วง ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจห้วยระอุ อ.แม่สอด จ.ตาก ตรวจพบเมื่อปี 2562 มี “หลิน ชาล์” ผู้ต้องหาในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นเครือข่ายสำคัญที่ร่วมก่อเหตุ และพบเส้นทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดเชื่อมโยง