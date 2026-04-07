ลากคอหนุ่มหื่น ย่องข่มขืนลูกเลี้ยงวัย 13 ถึงห้องนอน

ตำรวจคอมมานโดบุกรวบพ่อเลี้ยงหื่น ย่องข่มขืนลูกเลี้ยงวัย 13 ถึงห้องนอน เผยลวงพาเข้าโรงแรมหมายขืนใจซ้ำ ขณะแม่นอนป่วยอยู่ รพ.โชคดีเหยื่อร้องแม่บ้านช่วยทัน
วันนี้ ( 7 เม.ย.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ.สั่งการพ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. นำกำลังจับกุมนายจิตริน อายุ 30 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดยโสธร ที่ 58/2569 ลงวันที่ 2 เม.ย. 69 ข้อหา "กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีฯ , พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปี ไปเพื่อการอนาจาร ฯ" ได้บริเวณหน้าบ้านพักพื้นที่หมู่ 4 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้เมื่อเดือน ต.ค.2568นายจิตริน ได้ก่อเหตุ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี ลูกเลี้ยงขณะนอนอยู่ในห้องนอนบนชั้นสองของบ้าน โดยลืมล็อกประตูห้อง หลังเกิดเหตุผู้เสียหายก็ไม่กล้าบอกใคร เพราะอาย จากนั้นเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา มารดาของ ด.ญ.เอ ไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ยโสธร ขณะ ด.ญ.เอ เดินทางกลับบ้านพักพร้อมกับนายจิตริน ระหว่างทาง นายจิตริน พาเข้าโรงแรม โชคยังดีที่กำลังจะจ่ายเงินค่าห้อง ด.ญ.เอได้ขอความช่วยเหลือจากแม่บ้าน ทำให้นายจิตรินต้องพาซ้อนท้ายจักรยายนต์ออกจากโรงแรม และเดินทางกลับบ้าน
ภายหลังจากเกิดเหตุ ด.ญ.เอ ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้น้าสาวทราบและพาเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับนายจิตริน ที่รีบหลบหนีทันทีเมื่อรู้ว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสว่า นายจิตรินหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จึงเข้าจับกุมดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองยโสธร ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป