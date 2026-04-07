หนี 13 ปี ไม่รอด! จับหนุ่มสารคาม ลวง ด.ญ.วัย 14 บังคับข่มขืนในรีสอร์ต

ตำรวจคอมมานโดตามรวบหนุ่มสารคาม ลวง ด.ญ.วัย 14 บังคับข่มขืนในรีสอร์ต ก่อนหนีมาทำงานก่อสร้างในเมืองกรุงนานกว่า 13 ปี
วันนี้ ( 7 เม.ย.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ.สั่งการ พ พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ ผกก.3 บก.ปพ.และ พ.ต.ต.นันทวัฒน์ ศิรินันติกุล สว.กก.3 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายสังคมฯ อายุ 35 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดมหาสารคาม ที่ จ.384/2556 ลงวันที่ 14 พ.ย.56 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้, กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี และพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร” ได้บริเวณริมถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ เมื่อ 31 ส.ค. 2556 นายสังคม ผู้ต้องหา ได้หลอกลวงให้ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) ให้ไปหาที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในตัวอ.พยัคฆพิสัย จ.มหาสารคาม ก่อนลงมือบังคับข่มขืนไป 1 ครั้ง จากนั้นจึงได้ไปส่งที่บ้าน เมื่อแม่ของ ด.ญ.เอ สังเกตเห็นลูกสาวมีอาการหวาดกลัว และซึมเศร้าผิดปกติ จึงได้สอบถามจนทราบความจริง ก่อนพาบุตรสาวเข้าแจ้งความที่ สภ.พยัคฆภูมิพิสัย จนศาลออกหมายจับไว้
หลังทราบว่าถูกศาลออกหมายจับ ผู้ต้องหาได้หลบหนีเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไปเรื่อย ๆ และเปลี่ยนสถานที่ทำงานซึ่งค่อนข้างระมัดระวังตัว กระทั่งชุดสืบสวน กก.3 บก.ปพ. สืบทราบว่า ปัจจุบัน ผู้ต้องหาได้มาทำงานเป็นช่างก่อสร้างในพื้นที่ กทม. จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว หลังหลบหนีคดีมานานกว่า 13 ปี
สอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเสธ จึงนำตัวส่ง สภ.พยัคฆภูมิพิสัย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป