เหยื่อแชร์ศัลยกรรม ร้อง ปคบ. คลินิกนนทบุรีทำปากเบี้ยว

"จ่าคิงส์" พาสาววัย 21 ร้อง ปคบ. เล่นแชร์ศัลยกรรมในแอปฯ TikTok เสียเงิน 1.2 หมื่น สุดท้ายปากเบี้ยวผิดรูป
วันนี้ ( 7 เม.ย.) จ่าคิงส์ แตงทิม พา น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 21 ปี เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อร้องขอความเป็นธรรมกรณีได้รับความเสียหายจากการร่วมวง "แชร์ศัลยกรรม" ของคลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังเข้ารับการผ่าตัดแล้วเกิดความผิดปกติ ปากเบี้ยว กล้ามเนื้อเสียหาย แต่ไร้การเยียวยาจากทางคลินิก
น.ส.เอ เปิดเผยว่า ตนสนใจทำศัลยกรรมหน้าอกเนื่องจากปัญหาความหย่อนคล้อย จนกระทั่งพบโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ชักชวนให้เข้ากลุ่มแชร์ศัลยกรรมที่มีเซลล์เป็นผู้ดูแล โดยระบุเงื่อนไขจูงใจว่าสมาชิกไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ตนจึงตัดสินใจเข้าร่วมวงแชร์ด้วยงบประมาณ 18,000 บาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังทราบว่าการผ่าตัดหน้าอกของคลินิกดังกล่าวใช้เพียง “ยาชา” ไม่ใช่การวางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ จึงเกิดความกังวลและขอเปลี่ยนเป็นการทำหัตถการอื่นแทน โดยตกลงทำศัลยกรรมจมูก เสริมคาง และตัดแต่งรูปปาก เนื่องจากหลงเชื่อในรีวิวและภาพลักษณ์ของคลินิกที่ปรากฏในสื่อออนไลน์
น.ส.เอ กล่าวต่อว่า ได้เข้ารับการผ่าตัดปากและคางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และทำจมูกเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา แต่หลังจากการผ่าตัดกลับพบว่า รูปปากเบี้ยวผิดปกติ กล้ามเนื้อทำงานไม่สัมพันธ์กัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างหนัก ไม่สามารถดื่มน้ำจากแก้วได้ตามปกติ ต้องใช้หลอดดูด ยิ้มไม่ได้ และมีอาการเจ็บปวดเหมือนแผลฉีกขาดเมื่อพยายามขยับปาก
นอกจากนี้ผู้เสียหายยังตั้งข้อสังเกตถึงมาตรฐานของสถานพยาบาลอีกว่า ที่วาดแบบรูปทรงปากก่อนผ่าตัดไม่ใช่แพทย์และ ห้องหัตถการบริเวณชั้นบนของคลินิกมีสภาพไม่เหมาะสมและดูไม่ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ยังมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลปราณบุรี และโรงพยาบาลตรัง ยืนยันตรงกันว่า กล้ามเนื้อบริเวณปากได้รับความเสียหาย ต่อมาได้นำเรื่องราวไปโพสต์สอบถามในกลุ่มศัลยกรรมเพื่อหาแนวทางแก้ไข แต่กลับถูกผู้ดูแลกลุ่มลบโพสต์และเชิญออกจากกลุ่ม จากนั้นทางคลินิกได้ติดต่อมาเพื่อให้ลบข้อความทั้งหมด โดยอ้างว่าทำให้เสียชื่อเสียง พร้อมทั้งโพสต์ข้อความเชิงข่มขู่ว่าหากมีการแจ้งความ คลินิกจะดำเนินคดีกลับฐานทำให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งที่ผ่านมาทางคลินิกไม่เคยแสดงความรับผิดชอบหรือเสนอแนวทางเยียวยาใด ๆ เลย
"หนูไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการให้คลินิกออกมายอมรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะตอนนี้ร่างกายและสภาพจิตใจแย่มาก กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างชัดเจน" น.ส.เอ กล่าว