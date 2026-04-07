ไฟไหม้เก๋ง-จยย. นับ 10 คัน ในซอยแจ้งวัฒนะ 5 ล่าสุดคุมเพลิงได้แล้ว

เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 5 จยย.นับ 10 คัน และเก๋งอีก 1 คัน ถูกไฟไหม้เสียหาย ล่าสุด จนท.ควบคุมเพลิงได้แล้ว สาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ
วันนี้ (7 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่ิเวลา เวลา 10.37 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 ได้รับแจ้งจากผ่านสายด่วน 199 พบเหตุเพลิงไหม้เศษวัสดุ ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว กำลังไปที่เกิดเหตุ
โดยจุดเกิดเหตุดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วและมีควันดำพวยพุ่งเป็นกลุ่มลอยขึ้นฟ้า อีกทั่งเพลิงได้ลุกไหม้รถจักรยานยนต์ใกล้เคียงจำนวนหบายคัน และลุกลามไหม้รถยนต์ เจ้าหน้าที่จึงเร่งระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกไหม้มากยิ่งขึ้น
กระทั่งเมื่อเวลา 10.48 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ส่วนสาเหตุรายละเอียดเพิ่มเติม อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป