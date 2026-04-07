ส่องโปรไฟล์ “พล.ต.ท.ไตรรงค์” โฆษก ตร. คนใหม่ ชูแนวทางสื่อสาร “จริง เร็ว ชัด มีระบบ เพื่อประชาชน”

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจตช.ได้รับความไว้วางใจจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. แต่งตั้งให้ก้าวเข้ามาทำหน้าที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่ เป็นหัวหน้าทีมสื่อสารองค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างเต็มตัว แทนพล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ที่ยื่นเออร์ลี่รีไทร์
สำหรับพล.ต.ท.ไตรรงค์ ชื่อเล่นว่า "อรรถ" ประวัติการศึกษา จบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต่อด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 30 และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 46 รุ่นเดียวกับ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. และพล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ก่อนศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยพล.ต.ท.ไตรรงค์ จะกเษียณอายุราชการ 2573
เส้นทางชีวิตราชการ เริ่มต้นจากตำแหน่งรองสารวัตร (สอบสวน) สน.บางพลัด ก่อนสั่งสมประสบการณ์ในสายงานป้องกันปราบปรามและงานสอบสวนในหลายพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นตำรวจที่เติบโตจาก “โรงพัก” อย่างแท้จริง ผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ สารวัตร รองผู้กำกับการ และผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน ในพื้นที่สำคัญ เช่น อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตลอดเส้นทางราชการ ได้ผ่านงานหลากหลายด้าน ทั้งสืบสวน สอบสวน และปราบปราม ในหลายหน่วยงาน ทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 และภาค 5 ก่อนก้าวขึ้นเป็นผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 และรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการในหลายหน่วยสำคัญ อาทิ สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และผู้บัญชาการสำนักงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ตำรวจไซเบอร์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองจเรตำรวจแห่งชาติ ควบตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (PCT) และประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของรัฐบาล
อีกทั้งยังเคยทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาก่อน การขึ้นดำรงตำแหน่งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้ จึงเป็นการนำประสบการณ์รอบด้านมาขับเคลื่อนงานสื่อสารองค์กร โดย “พล.ต.ท.ไตรรงค์” ประกาศแนวทางชัดเจนในการทำงานว่า “จริง เร็ว ชัด มีระบบ เพื่อประชาชน” เพื่อยกระดับการสื่อสารของตำรวจให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น