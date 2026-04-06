พล.ร.อ.วัชระ พัฒนรัฐ เสนอตัวชิง นายกสมาคมรักบี้ฯ ชู 5 นโยบายยกระดับสู่สากล

วันนี้ (6 เม.ย.) พ.ต.ท.คมวิชช์ พัฒนรัฐ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ นักเรียนเก่า รุ่นที่ 14 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพ บนเฟชบุ๊กส่วนตัว Komvich Padhanarath “เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสมาคมรักบี้ฟุตบอล แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
พลเรือเอก วัชระ พัฒนรัฐ อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อดีตเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และประธานคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ ประกาศเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมุ่งพัฒนาวงการรักบี้ฟุตบอลไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน
ซึ่งการสมัครรับเลือกตั้งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 เม.ย.69 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
พลเรือเอก วัชระ พัฒนรัฐ ได้กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนารักบี้ไทยไว้ 5 ประการ ได้แก่
1.Rugby House จัดตั้งศูนย์กลางการบริหารและพัฒนากีฬารักบี้ไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ และเชื่อมโยงการทำงานกับทุกภาคส่วน
2. ลึกชัด ปฏิทินแน่น สโมสรอยู่ได้ ผู้สนับสนุนต่อเนื่อง วางระบบการแข่งขันลีกอย่างมีมาตรฐาน พร้อมประกาศปฏิทินล่วงหน้า 2 ปี เพื่อสร้างความมั่นคงให้สโมสรและผู้สนับสนุน
3. Thai Rugby Coach & Referee to World Stage ส่งเสริมและพัฒนาโค้ชและผู้ตัดสินชาวไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล
4. Sport + Entertainment + Tourism ใช้การแข่งขันรักบี้เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน และเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
5. รักบี้ไทยไปด้วยกัน มุ่งพัฒนากีฬารักบี้อย่างทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเติบโตไปพร้อมกันทั้งระบบ
ด้าน พลเรือเอก วัชระ พัฒนรัฐ กล่าวถึงวิสัยทัศน์ว่า การพัฒนารักบี้ไทยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนักกีฬา สโมสร ผู้ตัดสิน และผู้สนับสนุน เพื่อสร้างโครงสร้างที่แข็งแรง และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติในอนาคต
ทั้งนี้ พลเรือเอก วัชระ พัฒนรัฐ เป็นผู้มีประสบการณ์และพื้นฐานทางการศึกษาที่โดดเด่น โดยเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 15 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25 นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 82 และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64.