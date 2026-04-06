สืบ 6 สกัดกระบะคอกขนกะหล่ำปลี ซุกยาเสพติดตบตา 1.6 ตัน ลำเลียงจากชายแดน จ.ตาก

MGR Online-รอง ผบ.ตร.แถลงข่าวสืบ 6 สกัดรถกระบะคอกบรรทุกกะหล่ำปลีซุก "ไอซ์-ยาเค" ตบตาตำรวจ 1.6 ตัน ลำเลียงจากชายแดน จ.ตาก เตรียมพักใน จ.ปทุมธานี จ.อยุธยา รอทยอยเข้ากรุงเทพฯ ได้ค่าจ้างครั้งละ 1 แสน อ้างนำเงินไปรักษาลูก สั่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้สั่งการ
วันนี้ (6 เม.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.เอกรัตน์ เปาอินทร์ รอง ผบก.น.6 พ.อ.ปรเมษฐ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผบ.สปข.ขกท.ศปก.ทบ.แถลงข่าว พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 ตำรวจ กก.สส.บก.น.6 ชุด ชปส.บก.น.6 และหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก ร่วมกันจับกุม นายตะวันฉาย (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี พร้อมของกลาง ไอซ์ 700 กก. ยาเค 900 กก. รถกระบะคอก 1 คัน ได้บริเวณภายในปั๊มน้ำมัน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 4 เม.ย. เวลา 18.20 น.ที่ผ่านมา
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจ บก.น.6 ได้ทลายแหล่งพักยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงเสน จ.นครปฐม จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ยึดของกลาง ยาบ้า 1,000,000 เม็ด ไอซ์ 665 กก. ยาเค 750 กก. เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่ามา จึงสืบสวนขยายผลจากเครือข่ายดังกล่าว จนทราบว่าจะมีการรับยาเสพติด มาจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน จึงสะกดรอยเฝ้าสังเกตการณ์พฤติกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เม.ย.ช่วงเช้า พบรถกระบะคอกยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ ทะเบียน ผก XX31 พิษณุโลก บรรทุกผักมาเต็มคันรถ ตำรวจได้ขับรถสะกดรอยติดตาม กระทั่งเวลา 18.30 น. พบว่า นายตะวันฉาย ขับรถมาจอดภายในปั๊มน้ำมัน อ.บางปะอิน จึงแสดงตัวเป็นตำรวจ
จากการสอบถาม นายตะวันฉาย รับสารภาพว่า ได้ไปขนยาเสพติดมาจากแนวชายแดน จากการตรวจค้นรถกระบะคอกพบ ไอซ์ 700 กก. ยาเค 900 กก. น้ำหนักรวม 1,600 กก. อยู่บริเวณท้ายรถ โดยมีผักกะหล่ำปลีวางอยู่ด้านนอกปกปิดอำพรางเอาไว้ ได้ค่าจ้างขนยาครั้งละ 100,000 บาท นำเงินที่ได้ไปรักษาลูกที่ป่วย จากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่า ยาเสพติดลอตดังกล่าวนำเข้ามาทางชายแดนฝั่ง อ.พบพระ จ.ตาก และจะมาพักในพื้นที่ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อทยอยเข้ากรุงเทพฯ หลังจากนี้ตำรวจจะทำการขยายผล ผู้ร่วมขบวนการรายอื่นไปจนถึงระดับสั่งการ รวมทั้งจะขยายผลว่าก่อนหน้านี้ ผู้ต้องหาได้ส่งยาไปที่พักยาจุดใดบ้าง เนื่องจากให้การว่าทำแบบนี้มาแล้ว 3 ครั้ง ในระยะเวลาห่างกัน 2 สัปดาห์
เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป, ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (ยาเค หรือคีตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน"ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส.ดำเนินคดีต่อไป.