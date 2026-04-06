69 ปี เกษตรบางพระ บุญนำศรัทธา สายใยพี่น้องผูกพันไม่จาง

บรรยากาศอบอุ่นชวนประทับใจ งานบุญยิ่งใหญ่เปี่ยมความหมาย “69 ปีเกษตรบางพระ” รวมใจศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ร่วมรำลึกคุณบรรพชน สืบสานสายใยไม่รู้คลาย
โดยเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2569 รองศาสตราจารย์ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าบางพระ เป็นประธานนำประกอบพิธีทำบุญครบรอบ 69 ปี วันสถาปนาเกษตรบางพระ จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ สมาคมศิษย์เก่าบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรำลึกถึงบรรพชนผู้บุกเบิก และย้อนรอยประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจ
ภายในงานมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อนต่อเนื่องด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่ารุ่นใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศเปี่ยมด้วยความเคารพและความกตัญญู
ทั้งนี้ มีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บุคลากรทั้งอดีตและปัจจุบัน ศิษย์เก่าจากหลากหลายภูมิภาค รวมถึงศิษย์ปัจจุบันและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สะท้อนพลังความผูกพันที่ยังคงแน่นแฟ้น
เสียงหัวเราะและรอยยิ้มประสานใจ ก่อเกิดภาพความทรงจำอันงดงาม ภายใต้สโลแกน “บางพระ พี่น้อง เพื่อนพ้อง ต้องรักกัน” ที่ยังคงก้องอยู่ในหัวใจของชาวบางพระทุกคน เปรียบดังสายใยมิตรภาพที่ถักทอไว้แน่นหนา ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา
69 ปีแห่งการก่อร่างสร้างตัว 69 ปีแห่งความรักและศรัทธา “บางพระ” ยังคงยืนหยัด เป็นบ้านของความผูกพัน ที่ลูกหลานยังหวนกลับมาเสมอไม่เปลี่ยนแปลง