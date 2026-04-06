รวบหนุ่มลอบขนไอซ์-ยาเค รวม 1.6 ตัน ซุกรถกระบะขนกะหล่ำปลี ค่าจ้างครั้งละแสน

รอง ผบ.ตร.ร่วมหน่วยข่าวกรองทหาร แถลงผลจับกุมผู้ต้องหาลักลอบลำเลียงยาเสพติด ยึดไอซ์และยาเค น้ำหนักรวม 1.6 ตัน ซุกซ่อนในรถกระบะขนกะหล่ำปลี สารภาพได้ค่าจ้างครั้งละ 1 แสนบาท
วันนี้ (6 เม.ย.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. และ ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง.ผบก.น.6 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 ร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบก พล.ต.อภิชัย ทองธรรมชาติ ผบ.ขกท. แถลงข่าวจับกุม นายตะวันฉาย (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ชาว อ.พบพระ จ.ตาก ข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พร้อมของกลางวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 (เคตามีน) น้ำหนักรวม 900 กก. ยาไอซ์ น้ำหนักรวม 700 กก. และรถกระบะ โตโยต้า รีโว่ สีเทา ทะเบียน ผก 6831 พิษณุโลก
สืบเนื่องจากชุดสืบสวน กก.สส.บก.น.6 จับกุมแหล่งพักยาเสพติดรายใหญ่ ย่านกำแพงเสน จ.นครปฐม จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา พร้อมของกลางยาเคตามีน 750 กก. ยาไอซ์ 665 กก. และยาบ้า 1,000,000 เม็ด จาการสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวเพิ่มเติม จนทราบว่ายังมีกลุ่มเครือข่ายขบวนการเดียวกันรับยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน นำกำลังสะกดรอยเฝ้าสังเกตพฤติกรรม
จนได้เบาะแสว่า ช่วงเช้าวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมาขบวนการลำเลียงยาเสพติดใช้รถกระบะมีคอกเหล็กขนบรรทุกกะหล่ำปลีเต็มคันรถซุกยาเสพติดมาจากบริเวณแนวชายแดน ชุดจับกุมได้ขับรถยนต์ติดตามจับกุมนายตะวันฉาย ได้ที่ปั๊มน้ำมันแอลพีจี ซันนี่ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ตรวจค้นท้ายรถกระบะพบยาเสพติดของกลางใส่ถุงชาอู่หลง บรรจุในลังกระดาษซุกซ่อนในกองผักปิดทับอำพรางเอาไว้
จากการสอบสวน นายตะวันฉาย ให้การรับสารภาพว่า ได้รับว่าจ้างขับรถยนต์ขนยาเสพติดครั้งละ 100,000 บาท โดยนำเงินที่ได้ไปรักษาลูกที่ป่วยและครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคประจำตัว ต้องไปหาหมอเสียเงินค่ายาหลายบาท โดนรับจ้างขนยาเสพติดมาแล้ว 3 ครั้ง โดย 2 สัปดาห์ขนครั้งหนึ่ง
พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ยาเสพติดลอตนี้นำเข้ามาทางชายแดนฝั่ง อ.พบพระ จ.ตาก คาดว่าน่าจะมีเป้าหมายมาพักยาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และอาจจะกระจายยาเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือพื้นที่รายย่อยจุดอื่น ซึ่งหลังจากนี้ทางตำรวจจะดำเนินการขยายผล เพราะเชื่อว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเพิ่มเติม ไปจนถึงระดับสั่งการ รวมทั้งจะขยายผลว่า ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาได้ส่งยาไปที่พักยาจุดใด เพราะผู้ต้องหาให้การอ้างว่า ทำแบบนี้มาแล้ว 3 ครั้ง ระยะห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์
ส่วนสาเหตุที่ยาเสพติดนำเข้ามาลอตนี้มีจำนวนมากนั้น คาดว่าเป็นเพราะของคงค้างในสต๊อกเยอะ จึงทยอยระบายของ ส่วนผักที่นำมาอำพรางนั้น พบว่าเป็นผักในชุมชนที่จะต้องนำมาส่งในตลาดในพื้นที่ปริมณฑลอยู่แล้ว ผู้ต้องหาเลยสวมรอยเป็นพ่อค้าขนผัก นำมาวางเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ พบว่า ตัวเลขขนยาเสพติดครั้งหนึ่งนั้น มีค่าจ้างที่สูงกว่า 1 ล้านบาท ตลอดทั้งขบวนการ และค่อย ๆ ลดหลั่นมายังรายย่อยที่ขนยาเป็นทอดๆ หรือเป็นช่วงๆ เมื่อสามารถผ่านด่านมาได้ถึงรายย่อยคนอื่น ค่าจ้างก็จะลดลงให้แก่รายย่อย ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย่างมาก ดังนั้น ผู้ต้องหาจะให้การอ้างอย่างไรก็ได้ว่ามีความจำเป็นต้องนำเงินจำนวนมากไปทำอะไร แต่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและบ่อนทำลายสังคม
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวถึงท้ายว่า จากมาตรการการขยายผลและสกัดจับยาเสพติดอย่างเข้มงวดของตำรวจนครบาล ทำให้ตอนนี้ยาเสพติดที่ทะลักเข้ามาในพื้นที่น้อยลง ยังคงเหลือแต่พื้นที่รายย่อยที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะตามชุมชน จึงฝากประชาสัมพันธ์ผ่านประชาชนว่า หากพบผู้เสพยาในชุมชนหรือพ่อค้ารายย่อย หรือหากพบเบาะแสข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที