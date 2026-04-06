ฟุตบอล 133 ปีองค์กรอัยการจัดยิ่งใหญ่ บิ๊กอัยการร่วมงานเพียบ

อสส.เปิดงานฟุตบอล 133 ปีองค์กรอัยการจัดยิ่งใหญ่ “บิ๊กอัยการ”ร่วมงาน เพียบ “อิทธิพร”ส่งสารถึงอัยการทั่วประเทศ ย้ำภารกิจอำนวยความยุติธรรม ไม่ล่าช้า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันสถาปนาครบรอบ 133 ปีองค์กรอัยการ วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ สนามฟุตบอล NT แจ้งวัฒนะ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ประธานในพิธี เเข่งขันฟุตบอลประเพณีอัยการ
โดยมีหลายทีมร่วมลงเเข่ง อาทิเช่น ทีม ผู้บริหาร อส. ,ทีมฟุตบอลหญิง ,ทีม VIP ยกกระบัตร ,ทีมรวมทูตานุทูต ,รวมทีมอัยการ U45 ,ทีมสถานทูตญี่ปุ่น ,ทีม VIP อัยการแผ่นดิน
โดยก่อนเปิดงานมีการร่วมร้องเพลง "สืบสานอัยการแผ่นดิน" ดังก้องไปทั้งสนาม ซึ่งการเเข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ไม่ได้เน้นที่ผลเเพ้ชนะ เเต่เน้นความสนุกสนาน มีการจัดให้ทีมอัยการหญิงเเข่งกับอัยการผู้ชาย โดยระหว่างการเเข่งก็มีการเติมตัวผู้เล่นเเต่ละทีมได้เรื่อยๆเรียกเสียงเฮฮา มีการออกซุ้มอาหาร ไอศกรีม เครื่องดื่มหลายชนิด
บรรยากาศงานปีนี้คึกคักกว่าทุกปีเนื่องจากอัยการสูงสุดมาร่วมงานด้วยตนเอง ทำให้มีพนักงานอัยการมาร่วมกิจกรรมหลายร้อยคน
เเละยังมีข้าราชการอัยการทั้งอดีตปัจจุบันที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานจำนวนมาก อาทิเช่น ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด , นายโกวิท ศรีไพโรจน์ รองอัยการสูงสุด ,นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล รองอัยการสูงสุด ปธ.ชมรมฟุตบอลอัยการ, นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา , นายสัญจัย จันทร์ผ่อง หัวหน้าผู้ตรวจการอัยการ เเละผู้ไต่สวนอิสระคดีสินบนทองคำ ปปช. , นายสุรเชษฐ์ งามวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจฯ นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ อดีต รองอัยการสูงสุด เเละผู้บริหารของอัยการจำนวนมาก
โดยในช่วงพิธีนายชัยชนะ รองอัยการสูงสุด ปธ.ชมรมฟุตบอลอัยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการต่อ นายอิทธิพร อัยการสูงสุด
ต่อมา นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ประธานในพิธี กล่าวว่าเปิดงาน วันครบรอบวันสถาปนา องค์กรอัยการ 133 ปี วันนี้ มีกิจกรรมที่มีประโยชน์ นอกจากส่งเสริมสุขภาพแล้ว เป็นโอกาสดีที่บุคลากรได้ทํากิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคี ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และคณะทูตานุทูตด้วย สมดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
นอกจากนี้ นายอิทธิพรยังกล่าวเพิ่มเติมฝากถึงพนักงานอัยการทั่วประเทศ ว่าองค์กรอัยการก่อตั้งมา133 ปีเเล้วมีภารกิจอํานวยความ ยุติธรรมให้กับประชาชนตลอดมา ภารกิจเหล่านี้ยังคง เป็นภารกิจที่จะต้องดําเนินการต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด อยากจะฝากถึงอัยการทั่วประเทศ ช่วยกันอํานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ล่าช้า และให้ความเป็นธรรมกับประชาชนบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม การขับเคลื่อนนโยบายก็ยังเป็นไปตามที่ได้แถลงไว้ มีการขับเคลื่อนอยู่เป็นประจําทุกเดือน ในการประชุมผู้บริหารของสํานักงานอัยการสูงสุดก็ได้มีการเน้นย้ําเพื่อให้ นโยบายของสํานักงานอัยการสูงสุด บรรลุเป้าหมายให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้