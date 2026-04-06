อัยการจังหวัดคดีศาลเเขวงนนท์ ร่วมพีธีวันจักรีเมืองนนทบุรี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณกำชับข้าราชการในสังกัดอำนวยความยุติธรรมและรวดเร็ว
เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2569 ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี นาย เชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกจักรีบรมมหาราชวงศ์
นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี ได้เข้าร่วมพิธี พร้อมกับผู้แทนส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ ภาคประชาชนและ เหล่ากาชาด
สำหรับงานพิธีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและพสกนิกร น้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ช่วยปกป้อง ประเทศชาติแลบ้านเมืองจากอริราชศัตรูที่เข้ามารุกราน ตลอดจน ทราบถึงพระกรณียกิจในการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ หรือกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา 244 ปีถึงกาลปัจจุบัน
ส่งผลให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ล้วนมีความร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้ร่มพระบารมีของจักรีวงศ์
ที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่า ควรที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ของเหล่าบูรพกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี
ในส่วนของสำนักงานอัยการสูงสุด มีบทบาทหรือภารกิจหลัก ในการอำนวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกหลัก ในการช่วยเหลือ ในการอำนวยความยุติธรรม
นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี ได้ประชุมและกำชับ ข้าราชการอัยการ และข้าราชการธุรการในสำนักงาน อัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี ให้ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้มาติดต่อคดี ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว ขจัดขั้นตอนที่ล่าช้า เพราะตระหนักดีว่า ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรม โดยมุ่งมั่นให้ สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี เป็นเสาหลักอีกแห่งหนึ่ง อันเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนและยากไร้ ให้ได้รับความยุติธรรมโดยเสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้ ประเทศชาติบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย