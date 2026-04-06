“รมว.ยธ.” หารือดีเอสไอ ปมน้ำมันอาจหายมากกว่า 57 ล้านลิตร กลางทะเล จ.สุราษฎร์ฯ รอพิสูจน์คนผิด

โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - “รมว.ยุติธรรม” ประชุมคณะพนักงานสืบสวนคดีดีเอสไอ คดีกักตุนน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี เผยน้ำมันหายกลางทะเล อาจมากกว่า 57 ล้านลิตร อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ยันมีคนทำผิดแน่นอน

วันนี้ (6 เม.ย.) ณ ห้องประชุม 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) , ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ได้ร่วมประชุมหารือติดตามความคืบหน้าคดีการกักตุนน้ำมัน เพื่อดำเนินการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 3/2569 ลงวันที่ 20 มี.ค.69 ในการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

พล.ต.ท.รุทธพล เปิดเผยหลังการประชุม ว่า วันนี้มารับฟังข้อมูลที่รวบรวมจากหลายหน่วยงาน ทั้ง กรมสรรพสามิต กรมธุรกิจพลังงาน กรมการขนส่ง และการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างซึ่งก็เป็นที่น่าพึงพอใจ ส่วนเรื่องทางกฎหมายเป็นหน้าที่ของดีเอสไอที่ต้องดำเนินการ โดยตนก็มารับฟังความคืบหน้าเพื่อจะได้ประสานข้อมูลให้ หากมีส่วนใดที่ดีเอสไอยังขาดในการประกอบสำนวนการสืบสวน เราก็จะช่วยหา

พล.ต.ท.รุทธพล เผยอีกว่า การรับเป็นคดีพิเศษนั้น ตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องสืบสวน แต่หลังจากนี้จะมีการประชุมบอร์ดคณะกรรมการคดีพิเศษ ซึ่งจะมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านและได้นัดหารือแล้วกันอีกครั้ง โดยอธิบดีดีเอสไอก็ได้วางกรอบระยะเวลาทำงานไว้แล้ว ส่วนกรณีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจนั้น เราก็ได้นำข้อมูลมารวบรวมและหารือในวันนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ แนวทางการทำคดี หากพบการกระทำความผิดจากเรื่องนี้ก็จะรวบรวมมาเป็นคดีพิเศษทั้งหมด เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน


พล.ต.ท.รุทธพล เผยต่อว่า สำหรับตัวเลยน้ำมันที่หายไปกลางทะเล 57 ล้านลิตรนั้น เบื้องต้นจะมีปริมาณเพิ่มอีกหรือไม่ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ไปรวบรวมข้อมูลมาก่อน เพราะตัวเลขค่อนข้างเยอะเพื่อจะได้วิเคราะห์กันให้ครบถ้วน ซึ่งตอนนี้พบการกระทำผิดแน่นอน ตนขอให้ทางอธิบดีดีเอสไอและเจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน

พล.ต.ท.รุทธพล เผยด้วยว่า ส่วนปลายทางของน้ำมันที่หายไปนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวน ว่าปลายทางหายไปไหน อย่างกรณีเคสของจ.สุราษฎร์ธานี ที่หายไปในระหว่างทะเล ดังนั้น ต้องใช้ข้อมูลของ ศรชล. มาประกอบด้วย ต้องขอรวบรวมรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน ทั้งนี้ ตนได้สั่งให้ตรวจสอบหาจำนวนเรือด้วยว่าใน 96 เที่ยวที่มีการขนน้ำมันนั้น ได้ใช้เรือทั้งหมดกี่ลำ เพราะบางลำอาจจะวิ่งหลายเที่ยว

ส่วนกรณีที่บริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลียม จำกัด ได้ออกคำชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้กักตุนน้ำมันและทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอน ทางดีเอสไอจะต้องเรียกมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล เผยว่า ตอนนี้ตั้งเป็นคดีสืบสวนแล้ว ก็จะสามารถเข้าไปสอบปากคำได้เลย ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน ส่วนจะเป็นการสอบปากคำที่ จ.สุราษฎร์ธานี หรือที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น คงจะต้องหารืออีกครั้ง ว่าจะเรียกสอบปากคำ หรือให้ดำเนินการส่งเอกสาร อย่างไรก็ตาม คำชี้แจงของทางบริษัทฯ พนักงานสอบสวนจะรับฟัง แต่ก็จะต้องดูพยานหลักฐานและข้อกฎหมายประกอบด้วย
