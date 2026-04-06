ตร.ไซเบอร์บุกค้น 5 จุดกรุงเทพ รวบ 2 หนุ่มพร้อมปืนเถื่อนกันก่อเหตุช่วงสงกรานต์ หลังขยายผลร้านค้าออนไลน์

ตร.ไซเบอร์บุกค้น 5 จุดกรุงเทพ รวบ 2 หนุ่มพร้อมปืนเถื่อนกันก่อเหตุช่วงสงกรานต์ หลังขยายผลร้านค้าออนไลน์ในแอปชื่อดัง
วันนี้ 6 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจาก พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.สอท.3 สืบสวนเกี่ยวกับการลักลอบขายอาวุธปืนผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อป้องกันการนำไปก่อเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชน ต่อมาพบการลักลอบจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ชื่อดัง ร้านค้าชื่อบัญชี “goodluckairrow” จึงได้สืบสวนติดตามหาตัวคนร้าย กระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ขายอุปกรณ์ส่วนควบอาวุธปืนผิดกฎหมายประเภทอุปกรณ์ท่อเก็บเสียง (SILENCER) ได้ในพื้นที่ อ.แม่วงษ์ จ.นครสวรรค์ จากการตรวจสอบ พบว่ามีการขายอุปกรณ์ดังกล่าวออกไปแล้วกว่าพันชิ้น
ต่อมา พ.ต.อ.วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย ผกก.3 บก.สอท.1 ได้สั่งการให้สืบสวนขยายผล กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพบความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กทม. จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้นพื้นที่เป้าหมาย กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังพร้อมหมายค้น เข้าตรวจค้นพร้อมกันทั้ง 5 จุด ทั้งในพื้นที่เขตคลองสามวา และ เขตหนอกจอก กทม. โดยจากการเข้าตรวจค้นดังกล่าว มีผลการปฏิบัติที่น่าสนใจ จำนวน 2 จุด ดังนี้
1. บ้านพักในซอยหทัยราษฎร์ 33/1 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
สามารถจับกุมนายอาทิตย์ อายุ 48 ปี พร้อมด้วยของกลางเป็น อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอก, ท่อลดเสียง (silencer) จำนวน 2 ชิ้น, อาวุธปืนพกสั้น Sig Sauer p320 จำนวน 1 กระบอก พร้อมแมกกาซีน จำนวน 2 ซอง และกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 6 นัด
2. บ้านพักในพื้นที่ หมู่ที่ 6 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
สามารถจับกุมนายนวพล อายุ 28 ปี พร้อมด้วยของกลางเป็น อาวุธปืนยาวอัดลม จำนวน 1 กระบอก,
ลูกกระสุนปืน (ลูกตะกั่ว) จำนวน 15 ลูก, ปืนบีบีกัน จำนวน 1 กระบอก และกล้องส่องทางไกลติดปืน (Telescopic Sight) จำนวน 1 อัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีนายอาทิตย์ในข้อหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนายทะเบียน” และ “สั่งเข้ามา นำเข้า ผลิตหรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ตามมาตรา 15 พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530” ส่วนนายนวพลดำเนินคดีในข้อหา “มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,ครอบครองยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ตามมาตรา 15 พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530” ควบคุมตัวส่งดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป