ป.ป.ช.ยังไม่ยื่นคำร้องคดี 44 ส.ส.พรรคก้าวไกล ฝ่าฝืนจริยธรรมต่อศาลฎีกา

ป.ป.ช.ยังไม่ยื่นคำร้องคดี 44 ส.ส.พรรคก้าวไกล เสนอแก้กฎหมายมากตรา 112 ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงต่อศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 5 เม.ย รายงานข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า หลังป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด 44 ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่เป็นส.ส.พรรคประชาชน 10 คนขณะนี้ จากตรวจสอบพบว่า ป.ป.ช.ยังไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อให้พิจารณาข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง จากการลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112
โดยในขณะนี้ร่างดังกล่าวยังไม่ได้ส่งเข้ามาที่ศาลฎีกา ถ้าหากมีการยื่นคำร้องเข้ามาที่ศาลแล้วจะมีขั้นตอนดังนี้ ศาลจะตรวจรับคำร้อง ลงสารบบ ออกหมายเลขคดีดำ ทำใบปลิว ประทับกำหนดวันนัดฟังคำสั่ง (คดีคมจ.) ต่อมาทางเลขานุการศาลฎีกาจะเสนอไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อจ่ายสำนวนและตั้งเลขานุการประจำคดี
ขั้นตอนถัดมาองค์คณะผู้พิพากษาจะพิจารณาและมีคำสั่ง ถ้ามีคำสั่งรับคำร้อง ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้คัดค้านหรือแจ้งให้ผู้คัดค้านมารับสำเนาคำร้อง ก่อนแจ้งคำสั่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ถูกร้องอาจถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ก่อนองค์คณะผู้พิพากษาจะประกาศกำหนดวันนั่งพิจารณาไม่น้อยกว่า 5 วัน หลังจากนั้นจะนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐาน นัดไต่สวน และนัดฟังคำพิพากษาต่อไป
หากองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาไม่รับคำร้องทั้งหมดหรือบางส่วน จะต้องทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ร้องเพื่อให้รับทราบ
ถ้าหากศาลฎีกามีคำสั่งให้แก้ไขคำร้อง ก็จะกำหนดกรอบเวลาเพื่อส่งคำร้องภายในเวลาที่กำหนด ก่อนจะพิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้อง
ทั้งนี้กฎหมายระบุให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด ดังนั้นจากขั้นตอนดังกล่าวจึงเป็นไปได้ว่า ส.ส.ทั้ง 10 พรรคประชาชนยังสามารถร่วมประชุมรัฐสภา ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน ที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้
สำหรับ 44 ส.ส.จากพรรคก้าวไกลที่ถูกปปช.ยื่นคำร้องมี 10 คนที่ดำรงตำแหน่งส.ส.ของพรรคประชาชน อยู่ในขณะนี้ เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ 8 คน ได้แก่ 1.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 2.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค 3.นายรังสิมันต์ โรม 4.นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง 5.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 6.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม 7.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 8.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ และส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน 2 คน ได้แก่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ และนายเท่าภิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม.