สืบเพชรเกษมซิวพ่อค้าปืนเถื่อนสวมเสื้อทีเด็ดหลังเรือนจำคาปั๊มน้ำมันดังย่านบางแค

ช่วงเย็นวันที่ 5 เม.ย. พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรงค์กรณ์ ขจรบุญญาวัฒน์ รอง ผกก สส.สน.เพชรเกษม และ พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส.สน.เพชรเกษม นำกำลังฝ่ายสืบสวนจับกุมตัว
นายนวพล หรือเคน ทลายงาม อายุ 27 ปี ชาว จ.ขอนแก่น พร้อมของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอกและเครื่องกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 50 นัด โดยจับกุมตัวได้บริเวณหน้าห้องน้ำภายในปั๊มบางจาก สาขาบางแคเหนือ แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีสายลับแจ้งว่า เจ้าของ facebook ชื่อ “ซาร่า น้อย เคนน้อย” ได้ติดต่อขายอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ พร้อมเครื่องกระสุน ผ่านทาง messenger ให้ในราคากระบอกละ 7,000 บาท โดยนัดหมายกันที่บริเวณหน้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันดังกล่าวในช่วงบ่ายวันที่ 5 เม.ย. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำกำลังไปเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งถึงเวลาผู้ต้องหาได้ขับรถ toyota รุ่น yaris สีขาว เข้ามาในปั๊ม อีกทั้งยังสวมเสื้อยืดสกรีนลายข้อความว่า "ทีเด็ดหลังเรือนจำ" เมื่อลงจากรถยนต์ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อทำการขอตรวจค้น พบของการอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ขนาด .38 พร้อมเครื่องกระสุน 1 กล่อง จำนวน 50 นัด อยู่ในถุงที่ผู้ต้องหาถือเดินลงมาจากรถด้วย เบื้องต้นจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมควบคุมตัวไปสอบสวน ที่ สน.เพชรเกษม
จากการสอบปากคำ นายนวพล ยอมรับว่าอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทั้งหมด ได้ติดต่อขอซื้อมาจากพ่อค้าใน facebook อีกเจ้าหนึ่งนานแล้ว แต่จำชื่อบัญชีผู้ใช้ facebook และราคาไม่ได้ ต่อมาต้องการนำปืนออกขายต่อเพื่อนำเงินมาใช้จ่าย จึงประกาศขายในกลุ่มลับทาง facebook ส่วนตัว เมื่อมีผู้สนใจจึงนัดหมายสถานที่ส่งมอบสินค้า ไม่คิดว่าลูกค้าจะเป็นสายตำรวจเข้ามาติดต่อขอล่อซื้อจากตน
เบื้องต้นชุดจับกุมจึงแจ้งข้อหา "มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควร” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.