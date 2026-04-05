จับนายหน้าค้าอาวุธสงครามข้ามชาติ สั่งซื้อไรเฟิลจากผู้พันแห่งรัฐมอญ

ตำรวจคอมมานโดบุกจับนายหน้าค้าอาวุธสงครามข้ามชาติ พบสั่งซื้อปืนไรเฟิลจากผู้พันแห่งรัฐมอญ
วันนี้ (5 เม.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ.พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ. พ.ต.ท.พีรณัฎฐ์ บุญค้ำพงศ์ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ. พ.ต.ท.ชาคริต ไพรสน รอง ผกก.ฝอ.ช่วยราชการ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ. และ พ.ต.ท.ฐกร ทองอิงครัต สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ. นำกำลังจับกุม นายกิตติ หรือเอก อายุ 40 ปี ฐาน “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง, พกพาอาวุธปืนภายในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ , มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย” ได้บริเวณไร่มะนาวแห่งหนึ่ง หมู่ 8 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.147 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สภ.บางสะพาน, เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาไชยราชและ ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. ได้จับกุมนายยอดรักอายุ 30 ปีบุคคลต่างด้าวสัญชาติมอญ พร้อมของกลางกระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. จำนวน 407 นัด และ อาวุธปืนไรเฟิล อัตโนมัติ M1918 จำนวน 3 กระบอกได้บริเวณแนวพรมแดนช่องทางธรรมชาติ ใน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดย นายยอดรัก ให้การซัดทอดว่าจะนำอาวุธสงครามดังกล่าวไปขายให้ นายเอก ผู้ต้องหารายนี้ เจ้าหน้าที่ ตชด.147 ได้ติดตามขยายผลจนพบตัว นายเอก จึงแสดงตัวหมายจับกุม แต่ นายเอก ไหวตัวทันหลบไป โดยทิ้งอาวุธปืน M.16 ยี่ห้อ โคลท์มีการบรรจุกระสุนไว้ในรังเพลิง 20 นัด และกระสุนปืนขนาด 5.56 มม. อีก 20 นัดไว้
จากการตรวจสอบพบว่า นายเอก ผู้ต้องหารายนี้มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ซื้อ-ขาย อาวุธสงครามรายใหญ่ โดยมีการสั่งนำเข้ามาเพื่อจะก่ออาชญากรรมในพื้นที่ จากการสืบสวนปืนไรเฟิลดังกล่าวเป็นของทหารยศนายพันจากรัฐมอญ ลักษณะมีขาตั้งพร้อมยิงเป็นปืนสไนเปอร์ ในระยะไกลได้กว่า 1 กิโลเมตร ส่วนนายเอกได้หลบหนีมาตลอด 5 ปี กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าล่าสุดมากบดานในพื้นที่ จ.เพชรบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางสะพาน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป