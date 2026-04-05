ขยายผลรวบ 3 เอเย่นต์พัทลุง สั่งการขนยาบ้า 1 แสนเม็ด พบเงินหมุนเวียน 10 ล้าน

ตำรวจ ปคม.ขยายผลทลายเครือข่ายเอเย่นต์พัทลุง รวบ 3 ผู้ต้องหา สั่งการขนยาบ้า 1 แสนเม็ด พบเงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้าน
วันนี้ (5 เม.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เกิดเอี่ยม ผกก.6 บก.ปคม. พ.ต.ท.กรภพ กิจภูริพัฒน์ สว.กก. 6 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม
นายดวงประทีป อายุ 34 ปี, นายสมพร อายุ 36 ปี และ น.ส.ภัควลัญชญ์ อายุ 31 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 321-323/2569 ลงวันที่ 24 มี.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า) และ สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด”
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านนาเดิมจ.สุราษฎร์ธานีได้จับกุม นายขวัญชัยฯ พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 100,000 เม็ด จากนั้นได้สืบสวนขยายผลข้อมูลจากโทรศัพท์พบว่ามีขบวนการสั่งการยาบ้าล็อตนี้ยังมีอีก 3 ราย จึงได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 10 ล้านบาท จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกุมทั้งสามได้ในพื้นที่ จ.พัทลุง
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.บ้านนาเดิม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป