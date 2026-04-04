ปทส.รวบคาดอนเมือง! แก๊งไต้หวันซุกลิงลม-นาก เตรียมส่งเมืองเกาสง

ตำรวจ ปทส.สกัดจับคาดอนเมือง! 2 ชาวไต้หวันแก๊งลอบขนลิงลม-นากเล็กเล็บสั้น ออกนอกประเทศ พบเตรียมส่งปลายทางเมืองเกาสง
วันนี้ ( 4 เม.ย.) พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.เพิ่มวุฒิ ประทุมราช ผกก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.ธานุพันธ์ สุระสะ สว.กก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.วิทูรปรเมศวร์ หมวดเพชร สว.กก.1 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ประดิษฐ์ พรมพาน สว.กก.1 บก.ปทส. นำกำลังจับกุม นายเฉิน อายุ 25 ปี และ นายอู๋ อายุ 32 ปี ทั้งสองเป็นชาวไต้หวัน ในข้อหา "ร่วมกันครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันพยายามส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ, ร่วมกันพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรฯ และร่วมกันกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 ฐานพยายามส่งสัตว์ออกไปนอกราชอาราจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ" พร้อมของกลางนากเล็กเล็บสั้น จำนวน 2 ตัว และลิงลมหรือนางอายอีก 1 ตัว ได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองระหว่างประเทศขาออก
สืบเนื่องจาก ตำรวจ บก.ปทส. สืบทราบว่ามีเครือข่ายค้าสัตว์ป่าข้ามชาติลักลอบซื้อสัตว์ป่าจากประเทศไทยเพื่อนำไปขายที่เมืองเกาสง จึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมืองร่วมกันวางแผนจับกุม ก่อนเข้าตรวจค้นพบของกลางดังกล่าวบรรจุอยู่ในถุงน่องซุกซ่อนอยู่ในเป้ากางเกงด้านหน้า
สอบสวนนายเฉิน ให้การรับสารภาพ ส่วนนายอู๋ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจึงควบคุมตัวทั้งสองพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน กก.1บก.ปทส. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป