ปอศ.จับโค้ชลวงโลกหลอกลงทุนเหรียญคริปโต เสียหายว่า 30 ล้าน

ตำรวจ ปอศ. จับโค้ชลวงโลกหลอกลงทุนเหรียญคริปโต M3 DAO อ้างกำไรสูง รอรับเงินทุกวัน สุดท้ายถอนเงินไม่ได้ เสียหายว่า 30 ล้านบาท
วันนี้ ( 4 เม.ย. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม .น.ส.มณฑิรา ( สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 301/2569 ลงวันที่ 31 มี.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ,ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” และ นายชินวัตร (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 303/2569 ลงวันที่ 31 มี.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน” พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ จำนวน 8 เครื่อง, โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง,สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม, กระดานนำเสนอแผนการลงทุน M3 และ คูปองส่วนลดสมัครสมาชิก M3 ได้ที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สืบเนื่องมาจาก เมื่อเดือน พ.ย.68 ได้มีกลุ่มผู้เสียหาย เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ.ว่า ถูกน.ส.มณฑิรา และพวกโพสต์ในโซเชียลมีเดียชักชวนลงทุนโครงการ M3 DAO ผ่านแพลตฟอร์ม "m3mars.io" พร้อมทั้งจัดอบรมสัมมนาตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้คนสมัครสมาชิก และซื้อแผนการลงทุนโปรเจกต์เหรียญคลิปโต เช่น ลงทุน 100 USD จะได้รับผลตอบแทน 5 เท่า ลงทุน 500 USD จะได้รับผลตอบแทน 3.5 เท่า ลงทุน 5,000 USD จะได้รับผลตอบแทน 4 เท่า แถมยังได้รับผลตอบแทนรายวันอีกวันละ 0.5 – 2 % ต่อวัน และหากเชิญคนอื่นมาร่วมลงทุนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก
ต่อมาเมื่อได้รับโอนเงินจากผู้เสียหายแล้ว ขบวนการนี้จะโอนเงินนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และมีบางส่วนโอนไปยังผู้ร่วมขบวนการ เพื่อเป็นการปิดบังเส้นทางการเงิน จากนั้นเมื่อผู้เสียหายต้องการถอนเงินลงทุนที่เป็นเงินต้นและกำไรออกจากระบบ แต่ไม่สามารถทำได้ เบื้องต้นพบความเสียหายว่า 30 ล้านบาทจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกระทั่งพนักงานสอบสวน ได้ขอศาลออกหมายกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด 3 ราย ก่อนเข้าจับกุมน.ส.มณฑิรา และนายชินวัตร ได้ดังกล่าว ส่วนอีก 1 รายเป็นชาวต่างชาติ ทราบว่าปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว
สอบสวนน.ส.มณฑิรา ให้การภาคเสธว่า ตนได้ลงทุนกับแพลตฟอร์มและเป็นผู้ชักชวนให้ผู้ที่สนใจมาลงทุนจริง แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกลอกลวงดังกล่าว ส่วน นายชินวัตร ให้การปฏิเสธว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือชักชวนใด ๆ เพียงแต่ถูกนำบัญชีเงินฝากไปใช้เท่านั้น จึงนำตัวทั้งคู่ส่ง พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป