ทลายโรงงานชาวจีน ย่านสมุทรปราการ ยึดเอโทมิเดต-สารเคมี 11.9 ตัน ยับยั้งผลิตบุหรี่ซอมบี้ กว่า 5 แสนชิ้น

MGR Online - ป.ป.ส. บูรณาการ 3 ประเทศ ทลายเครือข่าย ลักลอบนำเข้าสารเคมีเพื่อผลิตเอโทมิเดต ตรวจยึดสารเคมีรวมกว่า 11.9 ตัน พื้นที่ จ.สมุทรปราการ
วันนี้ (4 เม.ย.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าตรวจค้นโรงงานเครือข่ายชาวจีนลักลอบผลิตเอโทมิเดต ในพื้นที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยผลการปฏิบัติสามารถจับกุม นายหวง (สงวนนามสกุล) ชาวจีน 1 คน พร้อมตรวจยึด เอโทมิเดตแบบน้ำ 42 ลิตร และแบบเกล็ด 1 กก. สารเคมีตั้งต้นผลิตเอโทมิเดต 140 ขวด , เอทานอล (Ethanol) , กรดไฮโดรคลอริค (Hydrochloric acid), โทลูอีนซัลโฟนิคแอซิด (p-Toluenesulfonic acid) , กลีเซอรีน (Glycerin) และสารเคมีชนิดอื่น รวมประมาณ 11.9 ตัน
การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก สำนักปราบปรามยาเสพติด สืบสวนขยายผลเครือข่ายกลุ่มผู้ลักลอบผลิตสารอีโทมิเดต ซึ่งนำมาผสมกับบุหรี่ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อต้นปี 2569 พบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวจีนในพื้นที่ภาคกลาง มีการสั่งซื้อสารเคมีจำนวนมาก เช่าโรงงานในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ และพบการเปิดบริษัทบังหน้า สำนักปราบปรามยาเสพติด จึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (NNCC) เพื่อพิสูจน์ทราบ พบว่าเครือข่ายชาวจีนดังกล่าวมีประวัติเกี่ยวข้องกับการลักลอบจำหน่ายเอโทมิเดต ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม
สำนักปราบปรามยาเสพติด และ NNCC จึงทำการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันเรื่อยมา กระทั่งต้นเดือน เม.ย.69 ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายศาลเข้าตรวจค้นดังกล่าว จากนั้น ทางการจีนสามารถจับกุม นายเลี่ยง (สงวนนามสกุล) ผู้ร่วมขบวนการได้อีก 1 คน ที่ประเทศจีน พร้อมตรวจค้นโรงงานผลิตเอโทมิเดตในประเทศจีน 1 แห่ง จับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 38 คน และเอโทมิเดตจำนวนมาก
ต่อมา ทางการจีนขยายผลประสานเจ้าหน้าที่ประเทศเวียดนามเข้าตรวจค้นโรงงานผลิตเอโทมิเดต อีก 1 แห่ง สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมเอโทมิเดต 1.8 กก. รวมปฏิบัติการความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม และไทย ภายในวันเดียวกันสามารถจับกุมเครือข่ายเอโทมิเดตข้ามชาติ ทำลายโรงงาน 3 แห่ง ตรวจยึดสารเอโทมิเดตผง 6 กก. เอโทมิเดตเหลว 65 กก. และสารเคมีจำนวนมาก
โดยในประเทศไทยนั้น บุหรี่ไฟฟ้าที่มีเอโทมิเดตเป็นส่วนผสมหรือบุหรี่ซอมบี้ ในพื้นที่ กทม. มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ชิ้นละ 1,800-2,000 บาท การตรวจยึดสารเอโทมิเดตครั้งนี้ สามารถยับยั้งการผลิตบุหรี่ซอมบี้ได้ 504,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 900 ล้านบาท
สำหรับบทกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 149 (2) ของการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเอโทมิเดตซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 700,000 บาท เว้นแต่จะได้รับอนุญาต แต่หากเป็นการกระทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000-1,500,000 บาท และหากเป็นการนำผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท
ทั้งนี้ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการและเจ้าของโกดังสินค้าให้ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบและคัดกรองผู้เช่าอย่างรอบคอบ หากพบว่าพื้นที่ให้เช่าถูกใช้เป็นแหล่งกระทำความผิด เจ้าของสถานที่อาจไม่พ้นความรับผิดตามกฎหมาย พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่และชุมชนโดยรอบให้ช่วยกันสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหว หากพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ขอให้รีบแจ้งเบาะแสที่สายด่วน 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง