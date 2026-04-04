ศรัทธาหลั่งไหล! 13 เม.ย. 69 เชิญพุทธศาสนิกชนร่วม ‘ปิดทองเปลี่ยนจีวรสรีระหลวงพ่อสิงห์’ วัดไผ่เหลือ ซ.กันตนา บางใหญ่ นนทบุรี สืบสานบุญใหญ่วันสงกรานต์ น้อมถวายสังฆบูชา–อาจาริยบูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



บรรยากาศแห่งศรัทธากำลังจะกลับมาอีกครั้ง กับประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ “ปิดทองเปลี่ยนผ้าจีวร สรีระสังขารหลวงพ่อสิงห์” อดีตปฐมเจ้าอาวาสรูปแรก ผู้มีคุณูปการยิ่งในการพลิกฟื้นวัดไผ่เหลือง (ซ.กันตนา) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จากวัดร้าง ให้กลับมาเป็นศูนย์รวมแห่งพระพุทธศาสนาและสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสำคัญของชุมชน

หลวงพ่อสิงห์ นับเป็นพระเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมี ท่านได้อุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา สร้างความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชน และอนุเคราะห์สรรพสัตว์โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ จนเป็นที่เคารพศรัทธาของศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง

ประเพณีปิดทองเปลี่ยนผ้าจีวรสรีระสังขารของท่าน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย อันเป็นมงคลฤกษ์ในการเริ่มต้นสิ่งดีงามและสั่งสมบุญกุศล โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 09.16 น. ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสและความพร้อมเพรียงของพุทธศาสนิกชน

การเข้าร่วมพิธีดังกล่าว นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์แล้ว ยังเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างบุญบารมี เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ไทย

ภายในงาน พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมพิธีปิดทองสรีระสังขาร เปลี่ยนผ้าจีวรอย่างสมพระเกียรติ พร้อมทั้งร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหาร และประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและส่วนรวม

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันน้อมถวายเป็นสังฆบูชาและอาจาริยบูชา แด่หลวงพ่อสิงห์ พระผู้เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของชุมชน เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม และร่วมกันสร้างสายใยแห่งศรัทธาให้มั่นคงสืบไปไม่รู้จบ











