ผบ.ตร. ตั้ง “พล.ต.ท.ไตรรงค์” โฆษก ตร.คนใหม่ พร้อม 5 รองโฆษก ย้ำสื่อสารรวดเร็ว-ชัด-โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็น โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่
ผบ.ตร.ตั้ง “พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ” โฆษก ตร.คนใหม่ พร้อมทีมรองโฆษก 5 นาย ยกระดับการสื่อสารให้รวดเร็ว โปร่งใส ทันเหตุการณ์ มุ่งเชื่อมตำรวจสู่ประชาชนทุกแพลตฟอร์ม สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

วันนี้ (4 เม.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งแต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจาก พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร.และอดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล หรือเออรี่รีไทร์ โดยแต่งตั้งให้ “พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ” รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.)  เป็น โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5 นาย ประกอบด้วย

1. พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
2. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
3. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
4. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1
5. พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ

ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมทำหน้าที่เชื่อมโยงตำรวจกับประชาชน สื่อสารด้านการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การตรวจสอบและความโปร่งใส บูรณาการความรู้ สื่อสารเพื่อสังคม และการต่างประเทศ ตลอดจนการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับตำรวจทั่วประเทศ โดยเน้นสื่อสารความจริง ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ฉับไว ทันเหตุการณ์ และสร้างสรรค์ สร้างช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนทุกแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, เพจเฟซบุ๊ก กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, Tiktok : Saranitetpolice และ สาระกับสารนิเทศ

สำหรับ พล.ต.ท.ไตรรงค์ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 46 รุ่นเดียวกับ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. และพล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สำนักงาน ผบ.ตร. เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผบช.สพฐ.ตร. ผบช.สอท. ก่อนขยับเป็นรอง จตช. โดยจะเกษียณอายุราชการในปี 2573

