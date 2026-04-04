ผบ.ตร. ตั้ง “พล.ต.ท.ไตรรงค์” โฆษก ตร.คนใหม่ พร้อม 5 รองโฆษก ย้ำสื่อสารรวดเร็ว-ชัด-โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

ผบ.ตร.ตั้ง “พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ” โฆษก ตร.คนใหม่ พร้อมทีมรองโฆษก 5 นาย ยกระดับการสื่อสารให้รวดเร็ว โปร่งใส ทันเหตุการณ์ มุ่งเชื่อมตำรวจสู่ประชาชนทุกแพลตฟอร์ม สร้างความเชื่อมั่นประชาชน
วันนี้ (4 เม.ย.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งแต่งตั้งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจาก พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ อดีตผู้ช่วย ผบ.ตร.และอดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล หรือเออรี่รีไทร์ โดยแต่งตั้งให้ “พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ” รองจเรตำรวจแห่งชาติ (รอง จตช.) เป็น โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 5 นาย ประกอบด้วย
1. พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
2. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
3. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
4. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1
5. พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ
ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมทำหน้าที่เชื่อมโยงตำรวจกับประชาชน สื่อสารด้านการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การตรวจสอบและความโปร่งใส บูรณาการความรู้ สื่อสารเพื่อสังคม และการต่างประเทศ ตลอดจนการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับตำรวจทั่วประเทศ โดยเน้นสื่อสารความจริง ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ฉับไว ทันเหตุการณ์ และสร้างสรรค์ สร้างช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนทุกแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
สำหรับ พล.ต.ท.ไตรรงค์ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 46 รุ่นเดียวกับ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. และพล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สำนักงาน ผบ.ตร. เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผบช.สพฐ.ตร. ผบช.สอท. ก่อนขยับเป็นรอง จตช. โดยจะเกษียณอายุราชการในปี 2573