ตร. หัวหมากตรวจเข้มความเรียบร้อยหน้าสนามราชมังคลาฯ

ตร. หัวหมากตรวจเข้มประชาชนเดินทางกลับ จากการเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทย ชนะเติร์กเมนิสถาน 2-1 หน้าสนามราชมังคลาฯ แต่เหตุการณ์ปกติ
เมื่อกลางดึกวันที่ 31 มีค.เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมากสนธิกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับจากชมฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกแมตซ์สุดท้าย ระหว่างทีมชาติไทย กับ ทีมชาติเติร์กเมนิสถาน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก ซึ่งผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะ 2-1
ปรากฎว่าในการปฏิบัติงานครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ประกอบด้วย ชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อการเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด MPB Basic SWAT กำลังกึ่งทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด
อย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลในเวลา 19.30 น. จนกระทั่งประชาชนทยอยพากันเดินทางกลับในเวลา 3 ทุ่มครึ่ง และกระทั่งช่วงเช้านั้นเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีเหตุร้ายหรือเหตุการณ์ความรุนแรงแต่อย่างใด มีเพียงกลุ่มแฟนบอลโซน S บางส่วน ฝั่งอัฒจรรย์หลังประตูฝั่งด้านทิศใต้ที่มีการจุดพลุแฟร์และร้องเพลงเชียร์แสดงความดีใจหลังจบเกมการแข่งขันครบ 90 นาที เรียบร้อย ซึ่งนักเตะทีมขาติไทยทั้งหมดพร้อมทีมสต๊าฟโค้ชพากันเดินรอบสนามเพื่อขอบคุณแฟนบอล โดยไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น