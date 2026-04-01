ระทึก! เก๋งพุ่งชนร้าน 7-11 บางลำภู เจ็บ 8 ราย คนขับอ้างรถไหลเอง พวงมาลัยล็อก

รถเก๋งพุ่งชนร้าน 7-11 บางลำภู เจ็บ 8 ราย คนขับอ้างรถเคลื่อนตัวเอง-พวงมาลัยล็อก เบรกไม่อยู่ ตำรวจตรวจไม่พบแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด เตรียมพิจารณาดำเนินคดีต่อไป
เมื่อเวลา 22.29 น. วันที่ 31 มีนาคม เกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบางลำภู บริเวณถนนตะนาว แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยี่ห้อ AION สีเทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร พุ่งชนคาอยู่บริเวณประตูร้าน สภาพด้านหน้ารถพังเสียหาย ทราบชื่อผู้ขับขี่คือ น.ส.ณัชชา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 57 ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ขับขี่ได้มารับผู้โดยสารชาวต่างชาติบริเวณปากซอยรามบุตรี ขณะผู้โดยสารกำลังจะขึ้นรถ รถได้เคลื่อนตัวออกไปเอง โดยพวงมาลัยล็อกไม่สามารถควบคุมได้ แม้พยายามเหยียบเบรกแล้วแต่ไม่เป็นผล ทำให้รถพุ่งชนเข้าไปภายในร้าน
เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งคนไทยและต่างชาติ รวม 8 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งโรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ 5 ราย และโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง 3 ราย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม ได้ตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่ ไม่พบสารเสพติด และไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกาย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป