ผบ.ตร.อนุมัติ! 14 นายพลสีกากีเออร์ลีรีไทร์ มีผล 1 เม.ย.นี้

ผบ.ตร. อนุมัติข้าราชการตำรวจระดับนายพล 14 นาย ลาออกจากราชการ ตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 28 มีผล 1 เม.ย. 2569 เปิดทางปรับโครงสร้างกำลังพลตามแผนงบประมาณใหม่
วันนี้ (31 มี.ค.) มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. มีคำสั่ง ตร.ที่ 184/2569 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 28 (รอบเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569) โดยอาศัยอำนาจพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 อนุมัติให้ข้าราชการตำรวจจำนวน 14 ราย ลาออกจากราชการอย่างเป็นทางการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
สำหรับรายชื่อ 14 นายพล ที่ยื่นขอโครงการดังกล่าวมี ดังนี้ 1.พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. 2.พล.ต.ต. อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วย ผบ.ตร 3.พล.ต.ท. ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ 8) สพฐ.ตร 4.พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ จเรตำรวจ 5.พล.ต.ต.ชวนนท์ ประเทศรัตน์ รอง ผบช.ตชด. 6.พล.ต.ต. ปรีดา อิ่มเจริญ รอง ผบช.กมค. 7.พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ รอง ผบช.ภ.4 8.พล.ต.ต.เทิดพงษ์ ลิมปิทีป ผบก.ตส.2 9.พล.ต.ต.บัณฑิต นิลอ่อน ผบก.กค.2 10.พล.ต.ต.พงษ์นคร นครสันติภาพ ผบก.อก.ภ.5 11.พล.ต.ต.วิระศักดิ์ แย้มแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือ (สบ 6) บก.รน.12.พล.ต.ต.วีร์ จิระรัตนวรรณ ผบก.อก.รร.นรต 13.พล.ต.ต. สุรศักดิ์ เลาหทินนิลกุล อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์ รร.นรต.14.พล.ต.ต. สุระพันธ์ ไทยประเสริฐ ผบก.อก.ภ.4