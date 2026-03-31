ชายขี้ยาพกคัตเตอร์จี้ธนาคาร รปภ.ไหวพริบดี ตะครุบตัวส่งตำรวจ

ชายท่าทางมีพิรุธชักมีดคัตเตอร์บุกจี้ธนาคาร ย่านห้วยขวาง รปภ.ไหวพริบดีตะครุบตัวได้ทันที นำตัวส่งตำรวจ สารภาพตกงาน ติดยาบ้าไม่มีเงินใช้
วันนี้ (31 มี.ค.) พ.ต.ท. สุทธิศักดิ์ คชสิทธิ์ สวป.สน.สุทธิสาร รับแจ้งจาก รปภ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ตึกโอลิมเปียทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษกแขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ว่า มีเหตุชายต้องสงสัย คาดว่าจะเข้ามาก่อเหตุชิงทรัพย์ จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ
ที่เกิดเหตุอยู่ชั้นล่างของตัวอาคารพบ รปภ.กำลังเข้าควบคุมตัวคนร้ายที่พยายามก่อเหตุชิงทรัพย์ เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันจับกุมตัวคนร้ายเอาไว้ได้ พร้อมอาวุธมีดคัตเตอร์ 1 อัน ทราบชื่อ นายโกสินทร์ อายุ 44 ปี ชาวจ.มุกดาหาร นำตัวไปสอบสวนที่ สน.สุทธิสาร
รปภ.ธนาคาร ให้รายละเอียดว่า เห็นชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาในธนาคาร ท่าทางมีพิรุธ จึงได้ติดตามชายต้องสงสัยมา จากนั้นชายต้องสงสัย เดินมายังเคาน์เตอร์หมายเลข 6 ชักมีดคัตเตอร์ออกมา ข่มขู่พนักงานประจำเคาน์เตอร์หมายเลข 6 และพูดว่า “มีเงินเท่าไหร่เอาออกมาให้หมด” ตนคิดไว้อยู่แล้ว จึงได้เข้าควบคุมตัวไว้ได้ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สน. สุทธิสารเข้ามา ช่วยกันจับกุมตัวไว้ได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน นายโกสินทร์ ให้การว่า ตนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ช่วงนี้ตกงาน ไม่มีเงินใช้ ประกอบกับติดยาบ้า หมดหนทางจึงลงมือก่อเหตุ ไม่คิดว่าจะเกมง่ายแบบนี้ ตรวจสอบประวัติพบมีคดีเสพยา 2 คดี และลักทรัพย์ 1 คดี และตรวจฉี่ พบเป็นสีม่วง จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน แจ้งข้อหาพยายามชิงทรัพย์ นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป