“ทักษิณ” มีรายชื่อผ่านเกณฑ์พักโทษระดับเรือนจำฯ เสนอ คกก.ราชทัณฑ์ พิจารณา

MGR Online - “ทักษิณ” ติด 1 ใน 10 รายชื่อผ่านเกณฑ์การพักโทษ คกก.เรือนจำกลางคลองเปรม ส่งต่อ “กรมราชทัณฑ์” พิจารณา - ลุ้นติดกำไล EM ขึ้นอยู่ดุลยพินิจ
วันนี้ (31 มี.ค.) แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เรือนจำกลางคลองเปรมได้ดำเนินการนำรายชื่อนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษประจำเรือนจำ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำฯ เป็นประธาน ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมคุมประพฤติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าพนักงานเรือนจำซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำแต่งตั้ง จำนวน 2 คน เป็นคณะทำงาน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักโทษเด็ดขาด สมควรได้รับพักการลงโทษ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
“ผลการประชุมวันนี้ คณะกรรมการฯ เห็นชอบมีมติให้ 10 รายชื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดผ่านเกณฑ์ได้รับการพิจารณาพักโทษเรียบร้อยแล้ว และ คณะกรรมการฯ ได้ให้ผู้บัญชาการเรือนจำเรือนจำกลางคลองเปรม เสนอรายชื่อนักโทษเด็ดขาดซึ่งสมควรได้รับพักการลงโทษทั้ง 10 ราย ไปยังคณะกรรมการระดับกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ นายทักษิณ ชินวัตร คือ 1 ใน 10 รายชื่อที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษกรณีทั่วไป”
แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เผยอีกว่า ส่วนคณะกรรมการระดับกรมราชทัณฑ์ จะต้องพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสารตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เสนอรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ไปยังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ สั่งเพิกถอนพักการลงโทษ กำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพักการลงโทษ และพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 52
แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงยุติธรรม ปิดท้ายว่า กรณีสำคัญเรื่องการติดหรือไม่ติดกำไล EM ของนายทักษิณ ชินวัตร หากได้รับการพักโทษปล่อยตัวคุมประพฤติในวันที่ 11 พ.ค.69 นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ในแต่ละลำดับชั้นที่จะพิจารณาจากปัญหาเรื่องสุขภาพและอายุของผู้ต้องขังที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี รวมถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของสถานที่คุมประพฤติและชุมชนโดยรอบด้วย ว่ามีความเสี่ยงกระทำผิดซ้ำหรือน่าห่วงกังวลอย่างใดหรือไม่