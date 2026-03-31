เรือขนทรายล่มกลางคลองบางกอกน้อย จนท.เร่งเข้าช่วยเหลือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



เกิดเหตุเรือขนทราย และเรือลากจูงล่มในคลองบางกอกน้อย เบื้องต้นไม่มีผู้สูญหาย จนท.อยู่ระหว่างเร่งช่วยเหลือ

วันนี้ (31 มี.ค.) เมื่อเวลา เวลา 14.35 น. รับแจ้งจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ เหตุเรือลากจูงล่ม ภายในคลองบางกอกน้อย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ กำลังไปที่เกิดเหตุ

ต่อมาเวลา 14.50 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นเรือหัวลาก อยู่ระหว่างดำเนินการ

จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า มีเรือโป๊ะบรรทุกทรายจม จำนวน 1 ลำ ต่อมาเรือลากจูง จมลงเพิ่มเติมอีก 1 ลำ

เบื้องต้นไม่มีผู้สูญหายภายในน้ำ และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม