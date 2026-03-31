เรือขนทรายล่มกลางคลองบางกอกน้อย จนท.เร่งเข้าช่วยเหลือ

เกิดเหตุเรือขนทราย และเรือลากจูงล่มในคลองบางกอกน้อย เบื้องต้นไม่มีผู้สูญหาย จนท.อยู่ระหว่างเร่งช่วยเหลือ
วันนี้ (31 มี.ค.) เมื่อเวลา เวลา 14.35 น. รับแจ้งจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ เหตุเรือลากจูงล่ม ภายในคลองบางกอกน้อย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ กำลังไปที่เกิดเหตุ
ต่อมาเวลา 14.50 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นเรือหัวลาก อยู่ระหว่างดำเนินการ
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า มีเรือโป๊ะบรรทุกทรายจม จำนวน 1 ลำ ต่อมาเรือลากจูง จมลงเพิ่มเติมอีก 1 ลำ
เบื้องต้นไม่มีผู้สูญหายภายในน้ำ และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม