xs
xsm
sm
md
lg

รวบ “ช่างสักลาย เมืองสารคาม” โชว์โพสต์ปืนเถื่อนกร่างโซเซียล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



เมื่อเวลา 07.10 น. วันที่ 31 มีนาคม 2569 พ.ต.ท.ณรงค์ วังเสนา สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 พร้อมกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจออนไลน์ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.3 นำกำลังเข้าจับกุมนายธีรพงศ์ โพธิ์ศรี อายุ 30 ปี ภายในบ้านเลขที่ 241 ม.5 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พร้อมตรวจยึดของกลางเป็น อาวุธปืนลูกโม่ ขนาด.38 จำนวน 1 กระบอก มีกระสุนปืนบรรจุอยู่ในลูกโม่จำนวน 6 นัด แลยังพบ กระสุนปืนอีก จำนวน 4 นัด อยู่ในกล่องกระสุนปืน ซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งภายในห้องนอน ตำรวจชุดจับกุมจึงทำการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน

จากการสืบสวน พบว่า ผู้ต้องหาเป็น ผู้ใช้ facebook ชื่อบัญชี“ ธีรพงษ์ โพธิ์ศรี” มีพฤติการณ์โพสต์รูปอาวุธปืนใน facebook ในบัญชีดีงกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดจับจึงตรวจสอบข้อมูลการครอบครองอาวุธปืนของผู้ต้องหาดูแต่ในฐานข้อมูล พบว่า ผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนจากนายทะเบียน จนเป็นเหตุให้นำกำลังเข้าจับกุม

นายธีรพงศ์ ให้การรับสารภาพว่า ตนเองมีอาชีพเป็นช่างสักลาย อยู่ในอำเภอเมืองมหาสารคาม ส่วนอาวุธปืนและกระสุนเป็นของตนเองจริง เมื่อ 5 ปีที่แล้วได้ซื้อต่อมาจากเพื่อนที่ จ.ชลบุรี (ไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง) ในราคา 35,000 บาท แต่ไม่เคยใช้ก่อเหตุคดีอาชญากรรม หวีงแค่เอามาเก็บไว้ป้องกันตัวและทรัพย์สินในบ้าน

เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”พร้อมถูกควบคุมตัวและของกลางส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองมหาสารคาม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป









