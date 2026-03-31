ตร. หัวหมากจับโจ๋ซิ่งจยย..ซุกยาบ้า 6 เม็ดใต้เบาะ สารภาพเอาไปเสพ

ตร. หัวหมากจับโจ๋ซิ่งจยย.ซุกยาบ้า 6 เม็ดใต้เบาะรถ สารภาพจะเอาไปเสพ แต่โชคร้ายถูกตรวจค้นเสียก่อน พร้อมตรวจร้านซ่อมรถ กำชับห้ามแต่งรถให้วัยรุ่นซิ่งในทางสาธารณะ
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 30 มี.ค. 2569 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.หัวหมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด บริเวณปากซอยรามคำแหง 24 แยก 8 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
ได้ของกลาง: ยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 6 เม็ด ซุกซ่อนในกระเป๋าสะพายสีดำใต้เบาะรถจักรยานยนต์
ซึ่งผู้ต้องหาใช้รถจักรยานยนต์แลมเบรตต้า V200 สีเขียว เป็นยานพาหนะในการขับขี่กระทำผิดกฏหมาย
เหตการณ์สืบเนื่องจากขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ พบผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์ท่าทางมีพิรุธและใช้ความเร็วสูง จึงให้สัญญาณหยุดรถเพื่อขอตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน 6 เม็ด ซุกซ่อนอยู่
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหายอมรับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนจริง โดยเตรียมจะนำมาเสพแต่ยังไม่ทันได้เริ่ม ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจเสียก่อน ซึ่งผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นยังไม่พบสารเสพติดในร่างกาย (ผลเป็นลบ) สอดคล้องกับคำให้การที่ว่า "กำลังจะเสพแต่โดนจับก่อน"
จึงข้อหา“มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้เพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย” เจากนั้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันเดียวกัน เมื่อเวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.หัวหมาก และทีมบริหารงานป้องกันปราบปราม มอบหมายให้ พ.ต.ท.วชิรวิชญ์ ก้องไกรสวัสดิ์ สวป. พร้อมชุดสายตรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านซ่อมรถ ถ.กรุงเทพกรีฑา ตรวจสอบใบอนุญาตร้านต้องประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายสาธารณสุข สั่งห้ามดัดแปลง กำชับห้ามรับแต่งเครื่องยนต์หรือสภาพรถเพื่อใช้แข่งขันในทางเด็ดขาด! พร้อมขอความร่วมมือหากพบเบาะแสกลุ่มวัยรุ่นนำรถมาดัดแปลงเพื่อแข่งซิ่ง ให้แจ้งตำรวจทันที