ป.จับสมาชิกสแกมเมอร์ปอยเปต หลอกลงทุน-พนันออนไลน์ ฟันรายได้ปีละ 300 ล้าน

กองปราบตามรวบสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์ปอยเปต หลอกลงทุน-พนันออนไลน์ เจ้าตัวรับสารภาพหลอกเงินเหยื่อได้ปีละ 300 ล้านบาท
วันนี้ ( 31 มี.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ต.ดิฐาศักดิ์ โชติเธียรศรณ์ สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุม นายณัฐพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1693/2565 ข้อหา “ร่วมกันประกอบสินเชื่อรายย่อยส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” และหมายจับศาลอาญา ที่ 7138/2568 ข้อหา “อั้งยี่, ซ่องโจร, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฟอกเงิน” ได้บริเวณศาลาริมถนน ภายในหมู่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
สืบเนื่องจากเมื่อเดือน พ.ย. 2568 มีกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมาก เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้พร้อมพวกรวม 42 ราย หลังถูกชักชวนให้ร่วมลงทุน เล่นเกมออนไลน์ หรือหลอกให้ทำงานเกี่ยวกับพนันออนไลน์ อ้างให้ผลตอบแทนสูง แต่หลังจากโอนเงินไปแล้วกลับถูกตัดขาดการติดต่อทันที สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยมีผู้เสียหายแจ้งความไว้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
จากการสืบสวนพบว่า ขบวนการดังกล่าวเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ลักษณะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการหลอกลวงทางไซเบอร์ (Scam) รวมถึงมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการแฮกข้อมูล กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายณัฐพงษ์ หลบหนีมากบดานในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จึงเข้าจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุด
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การว่า ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ตนถูกชักชวนให้เดินทางไปทำงานที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยผ่านช่องทางธรรมชาติ ด้าน จ.สระแก้ว ช่วงแรกทำหน้าที่เป็นแอดมิน พิมพ์ข้อความหลอกลวงเหยื่อชาวไทย ก่อนจะถูกเปลี่ยนหน้าที่ไปดูแลด้านการโอนเงิน ทั้งนี้ระหว่างทำงานอยู่ที่ปอยเปต ประมาณ 2 ปี ซึ่งแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนจากเหยื่อสูงถึงหลักล้านบาท หรือคิดเป็นปีละประมาณ 300 ล้านบาท ขณะที่ตนได้รับเงินเดือนเดือนละ 60,000 บาท
ผู้ต้องหาให้การต่อว่าหากพนักงานคนใดทำงานไม่ได้ตามเป้า ก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง เช่น ใช้ไฟฟ้าช็อต หรือขังเดี่ยว ไม่ให้อาหาร จนเกิดความหวาดกลัวว่าจะได้รับชะตากรรมเดียวกัน จึงตัดสินใจหลบหนีกลับประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติ ก่อนถูกตามจับกุม ดังกล่าว จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป